Un grandissimo successo per la tredicesima opening dell’anime di Black Clover, tratto dall’omonimo manga di Yūki Tabata arrivata al primo posto nella Billboard Japan Hot 100.

Black Clover – primo posto per l’opening Grandeur

La tredicesimo opening di Balck Clover, Grandeur del gruppo giapponese SNOW MAN, si è aggiudicata il primo posto nella Billboard Japan Hot 100 della settimana dal 18 al 24 gennaio 2021. L’album ha venduto oltre 800.398 copie nella prima settimana dopo l’uscita.

Grandeur è stata la seconda canzone del gruppo a essere utilizzata come tema di apertura per la serie Black Clover. La prima è stata la loro canzone di successo Stories diventata l’undicesima sigla di apertura per gli episodi dal 129 al 140 nell’aprile 2020.

A proposito dell’anime di Black Clover

La serie TV anime è prodotta da Studio Pierrot, che è andata in onda da ottobre 2017 fino ad oggi con le prime due stagioni composte ciascuna da 51 episodi. La terza stagione è attualmente in corso.

La serie è diretta da Tatsuya Yoshihara, con Kazuyuki Fudeyasu che scrive le sceneggiature, Itsuko Takeda che si occupa dei disegni dei personaggi e Minako Seki che compone la musica. Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. La serie è disponibile su Crunchyroll Italia.

L’anime di Black Clover è ora entrato nel vivo del nuovo arco narrativo che vede il Regno di Clover combattere contro il Regno di Spade, con nuovi colpi di scena e incredibili sorprese che cambieranno per sempre la vita dei personaggi.

Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015 e al momento sono stati realizzati 280 capitoli. In Italia il manga è edito dalla casa editrice Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 38.

Acquista il primo volume di Black Clover