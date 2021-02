Godzilla Singular Point è la serie animata sull’iconico re dei mostri che inizierà a essere trasmessa ad Aprile sulle reti tv del Giappone e nel corso del 2021 in esclusiva su Netflix.

Il canale YouTube ufficiale Netflix Anime ha pubblicato il secondo teaser trailer della serie e ha comunicato che l’anime si comporrà di 13 episodi.

Possiamo guardare il teaser in apertura, sulle note della canzone della sigla di chiusura Aoi interpretata dalla rock band Polkadot Stingray.

Godzilla Singular Point, lo staff

Atsushi Takahashi (Blue Exorcist il film) dirige Godzilla Singular Point presso gli studi Bones (Eureka Seven) e Orange (Beastars) che realizzeranno un mix di animazioni tradizionali e computer grafica.

Kan Sawada (Yowamushi Pedal) compone la colonna sonora, lo scrittore Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) scrive e supervisiona le sceneggiature.

Kazue Kato, autrice del manga Blue Exorcist, si occupa del design originale dei personaggi, mentre Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) disegna i kaiju.

La trama viene così presentata da Netflix:

Quando il pericolo arriva dalle profondità, solo i giovani geni Mei, Yun e la loro squadra possono affrontare la minaccia in Godzilla: Singular Point.

Godzilla Singular Point e non solo

Godzilla Singular Point non è l’unico progetto di Netflix sul re dei mostri: tra il 2017 e il 2018, infatti, è uscita una trilogia composta dai film animati Godzilla: Il Pianeta dei Mostri, Godzilla: Minaccia sulla città e Godzilla: Mangiapianeti.

Per quanto riguarda il cinema, invece, il 31 Marzo 2021 uscirà negli USA il film live action Godzilla vs Kong di Adam Wingard (Death Note) del quale possiamo riguardare lo spettacolare trailer in Italiano cliccando qui.

Il cast principale di Godzilla vs Kong è composto da Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

In Italia uscirà prossimamente, quando la situazione sanitaria lo permetterà.

Nel frattempo recuperiamo Godzilla 2 King of the Monsters