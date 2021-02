Warner Bros Japan ha iniziato a trasmettere in streaming un’altra clip, della durata di 51 secondi, di Gintama: The Final, il nuovo film anime che conclude il franchise di Gintama creato da Hideaki Sorachi, autore del manga.

La clip, che trovate in testa all’articolo, mostra i vecchi amici e nemici Gintoki, Takasugi e Katsura che si uniscono.

Gintama: The Final – il film

Gintama: The Final, il film che conclude la lunga storia tratta dal manga di Hideaki Sorachi, è riuscito a rubare il primo posto al film di Demone Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, che per ben dodici settimane è stato primo in classifica nei cinema Giapponesi. Al 24 gennaio, il film ha guadagnato un totale cumulativo di 1.061.255.420 yen (circa 10,22 milioni di dollari).

Il film è basato sul finale del manga originale, combinato con nuovi elementi della storia. Sorachi non ha solo partecipato attivamente alla produzione di Gintama: The Final ma ha creato quattro illustrazioni inedite e originali che sono state distribuite a tutti coloro che sono andati a vedere il film nei cinema nipponici, insieme all’autoritratto dell’autore.

Il manga di Gintama ha anche ispirato lo speciale net anime intitolato Gintama The Semi-Final il prequel di due episodi del film. L’anime in rete è stato presentato in anteprima esclusivamente in Giappone sul servizio dTV online il 15 gennaio. Il film ha anche ispirato un romanzo di Mirei Miyamoto uscito l’8 gennaio.

Il manga originale è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dall’8 Dicembre 2003 al 20 Giugno 2019 e si compone di 77 volumi.

Ha ispirato una lunga serie animata, composta di 367 episodi suddivisi in varie stagioni trasmesse dal 2006 al 2018, film animati, live action e light novel.

In Italia il manga è uscito per la prima volta grazie a Planeta DeAgostini, che ha pubblicato i primi 18 volumi tra il 2008 e il 2009; Edizioni Star Comics l’ha ripresa dal 2015.

