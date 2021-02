Black Clover 162 ci mostra un primo sguardo a una nuova forma di Asta! L’arco di Black Clover incentrato sul Regno di Spade ha appena superato il suo primo, intenso scontro nell’anime mentre Yuno e la Golden Dawn hanno preso una bella botta, ma ora Asta e gli altri stanno affrontando i rispettivi combattimenti contro la Triade Oscura. Black Clover 162 della serie è intitolato L’inizio della grande guerra e, come suggerisce il titolo stesso, la guerra contro il Regno di Spade sta per avere inizio.

Black Clover 162 – Primo sguardo alla nuova forma di Asta

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 162.

Dopo che Zenon della Triade Oscura ha attaccato con successo la Golden Dawn e ha rapito il Capitano Vangeance, gli altri due fratelli Zogratis faranno la loro prossima mossa in altri luoghi nei Regni di Clover e Heart.

Questi combattimenti saranno così intensi che Asta dovrà accedere a una nuova forma, che è il risultato di tutto il suo addestramento nel Regno di Heart per controllare il suo potere demoniaco. Ecco alcune immagini in anteprima postate da @BCspoiler su Twitter:

Episode 162 preview images!! Episode Director and storyboard by Naoki kotani. pic.twitter.com/laB0oQkxG2 — BCspoiler ♣️ (@BCspoiler) February 1, 2021

Looking at these corrections akasaka is definitely AD on it. pic.twitter.com/d3fnT2ZTnq — BCspoiler ♣️ (@BCspoiler) February 1, 2021

Il prossimo episodio della serie vedrà Dante e Vanica Zogratis fare la loro mossa e, proprio come Zenon, i loro poteri sono altrettanto terrificanti grazie ai loro contratti con i rispettivi Diavoli. Dante attaccherà la base dei Black Bulls.

Questo alla fine getta le basi per una nuova interpretazione della forma demoniaca di Asta, e sebbene non sia probabilmente quella più avanzata vista nella sequenza animata del tema musicale di apertura, è comunque altrettanto forte in quanto fornisce un uso molto più importante del potere di Asta. Tuttavia, se questa forma sarà sufficiente per sconfiggere Dante è ancora da vedere nell’anime. Ma una cosa è chiara: la guerra con il Regno di Spade è iniziata.

Acquistate la figure di Black Asta QUI!