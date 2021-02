Dopo l’annuncio avvenuto durante la scorsa settimana, Marvel ha svelato alcuni nuovi dettagli riguardo la serie rework Heroes Reborn in arrivo a marzo.

Heroes Reborn: un nuovo universo

Heroes Reborn sarà ambientato in un universo completamente diverso da quello scelto per la serie di fumetti del ’96. In questo mondo, Tony Stark non ha mai costruito l’armatura di Iron Man, Thor è un ateo e il Wakanda è soltanto una leggenda.

Non trovato dagli Avengers, essi stessi mai riuniti, Captain America invece è rimasto congelato nel ghiaccio.

Esiste lo Squadrone Supremo, essenzialmente gli unici protettori della Terra, che combattono contro cattivi come il Dr. Juggernaut, il Black Skull, la Silver Witch e Thanos, mentre Blade è l’unico eroe che ricorda il mondo com’era.

Reborn # 1 accoglierà i lettori in un mondo in cui Tony Stark non ha mai costruito l’armatura di Iron Man. Dove Thor è un ateo bevitore che disprezza i martelli. Dove il Wakanda è liquidato come un mito. E dove Capitan America non è mai stato trovato nel ghiaccio perché non c’erano gli Avengers a trovarlo.

Continua:

Invece, questo mondo è sempre stato protetto dai più potenti eroi della Terra: lo Squadrone Supremo d’America. E ora, lo Squadrone deve affrontare un attacco da parte di alcuni dei loro più feroci nemici, tra cui il Dr. Juggernaut, il Teschio Nero, la Strega d’Argento e Thanos con i suoi Anelli dell’Infinito. Ma perché il Daywalker Blade è l’unico uomo vivente che sembra ricordare che il mondo intero che è in qualche modo… rinato?

Il secondo albo di Heroes Reborn

In Heroes Reborn # 2, prende la scena una della più potenti megastar della Marvel, l’onnipotente Hyperion! Quando la super sentinella della libertà americana a energia solare cerca di riportare il suo acerrimo nemico Victor Von Doom nella Zona Negativa, il potente Hyperion deve affrontare un’evasione dei suoi nemici più potenti, come Ultron, il generale Annihilus e Immortal Hulk. Inoltre: uno speciale racconto di backup con protagonista Blade, l’ultimo ammazza-vampiri vivente della Terra.

Heroes Reborn #3

In Heroes Reborn # 3, preparati alla magia del caos a Mach 5! Blur, il mortale più veloce del mondo, deve vincere una gara attraverso la sconvolgente Dread Dimension per salvare la sua anima dagli ipersonici esagoni della Speedster Supreme, la Silver Witch. Inoltre: una storia di supporto ci porta all’interno degli oscuri segreti del manicomio di Ravencroft e del suo nuovo detenuto, la Fenice.

Quarto capitolo

E finalmente in Reborn # 4, Doctor Spectrum, equipaggiato con la potenza cosmica del suo Power Prism, è diventato l’uomo di legge più temuto nei cieli. Ma ora le forze oscure dello spazio profondo hanno inviato il cacciatore di taglie più famoso della galassia a porre fine a Spectrum una volta per tutte. Esatto, ecco che arriva Rocket Raccoon! Inoltre: in una storia di riserva, la nuovissima Starbrand si ritrova sola in uno strano nuovo universo. “

Heroes Reborn #1 è previsto nelle fumetterie statunitensi per il mese di marzo.

