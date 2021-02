Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba avrà la sua prima mostra d’arte nella Galleria Mori Arts Center di Tokyo dal 26 ottobre al 12 dicembre. La mostra si sposterà poi a Osaka nell’estate del 2022.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – la mostra d’arte

La mostra, Kimetsu no Yaiba Gotouge Koyoharu Original Painting Exhibition, completamente dedicata a Demon Slayer, mostrerà numerose opere d’arte disegnate dal creatore della serie Koyoharu Gotouge.

Si potranno anche acquistare i prodotti originali. Maggiori dettagli saranno annunciati in un secondo momento tramite Shueisha, il sito web ufficiale della mostra e gli account Twitter.

Il 4 febbraio uscirà anche il secondo fanbook, Kimetsu no Yaiba Official Fanbook, che conterrà 3 one-shot inediti più altre storie già precedentemente pubblicate.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato un successo per il mondo dell’intera industria editoriale giapponese. Secondo quanto diffuso dal Nihon Keizai Shimbun, quotidiano giapponese specializzato in articoli di stampo economico sulla base di ricerche e sondaggi sull’industria editoriale, la stima delle vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di 1.616,80 miliardi di yen (15,59 miliardi di dollari), aumentando del 5% rispetto al 2019.

Un successo che ha coinvolto l’intero franchise di Demon Slayer, dai manga alle light novel e tanti altri materiali supplementari che ne hanno accresciuto la presenza. Senza dimenticare il film che, fra l’altro, ha anche ricevuto una nomination ai prossimi Japan Academy superando al botteghino La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

La prima stagione dell’anime di Demon Slayer, già disponibile su Amazon Prime Video e VVVVID, è stata appena resa disponibile anche su Netflix.

Il manga di Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal febbraio 2016 al maggio 2020, mentre in Italia il manga è in corso di pubblicazione sotto l’etichetta Star Comics.

Acquista il primo volume di Demon slayer. Kimetsu no yaiba