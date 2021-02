L’episodio numero 184 della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, ispirato al Capitolo 19 del manga omonimo nonché sequel del capolavoro di Naruto, non solo ha condotto, coerentemente con la storia del manga, alla morte del Jonin Mugino, ma ha permesso il debutto di uno dei personaggi centrali dell’opera, Kawaki.

Apparso per ora solo nella opening dell’anime, ecco che la chiave del potere (contenitore) dell’organizzazione villain, Kara, appare di spalle e le sue azioni non tarderanno ora come ora ad arrivare.

La serie anime sta trasponendo l’arco narrativo canonico del contenitore (o anche conosciuto come l’arco narrativo di Ao), e chi legge il manga sà bene che il giovane amico-rivale di Boruto Uzumaki debutterà proprio alla conclusione della battaglia contro il traditore ex ninja del Villaggio della Nebbia.

Ecco il momento in video in cui appare il personaggio:

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 184 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

