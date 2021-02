La pagina Facebook ufficiale del primo gioco horror asimmetrico mobile di NetEase Identity V ha pubblicato la prima immagine ufficiale del suo nuovo personaggio, niente meno che Emma dall’anime The Promised Neverland, adattamento dell’omonimo manga di Posuka Demizu e Kaiu Shirai.

Il gioco ha deciso di omaggiare l’anime per l’evento crossover con la serie intitolato Let’s Run Away Together.

Questa la descrizione che il gioco da di Emma nell’introdurre il personaggio:

Ottima forma fisica e riflessi nervosi, alta capacità di apprendimento. Una ragazza ottimista e innocente con i capelli arancioni: Emma è qui! Dopo aver conosciuto tutta la verità, riuscirà a condurre con successo tutti alla fuga? Emma di The Promised Neverland sarà Emma, la giardiniera.

La pre-registrazione, completamente gratuita, è iniziata lo scorso 17 gennaio ed è ancora in corso.

A proposito del gioco

Identity V è un videogioco horror multiplayer sviluppato e pubblicato dalla società NetEase. È stato rilasciato a luglio 2018 per dispositivi mobili ed è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.

ll gioco segue un detective di nome Orfeo mentre lentamente svela il mistero dietro un misterioso gioco di uccisione all’interno di un maniero. Il gameplay ruota attorno a cinque giocatori che partecipano a singole partite in cui uno di loro ha il compito di eliminare gli altri quattro prima che completino i loro obiettivi.

La serie ha già fatto diversi eventi crossover con gli spettacoli e il film tra cui la serie Danganronpa, la serie Persona e il film Edward Scissorhands.

The Promised Neverland – il franchise

L’anime di The Promised Neverland è basato sull’omonimo manga giapponese scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu. È stato serializzato su Shueisha’s Weekly Shōnen Jump da agosto 2016 a giugno 2020, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in venti volumi tankōbon. In Italia il manga viene pubblicato dalla J-POP.

ll manga è stato adattato in una serie anime tv, la cui prima stagione è andata in onda dall’11 gennaio al 29 marzo 2019 con 12 episodi totali.

