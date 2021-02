Black Panther: Kingdom of Wakanda sarà la serie spin-off del film e arriverà su Disney+. A causa dell’accodo fra la sua società, Proximity Media e Disney, il regista Ryan Coogler sarà coinvolto nella produzione. Queste le sue parole:

È un onore collaborare con The Walt Disney Company, lavorare con loro su Black Panther è stato un sogno diventato realtà. Da appassionati di televisione, non potremmo essere più felici di lanciare il nostro nuovo progetto televisivo con Bob Iger, Dana Walden e tutti i fantastici studi sotto Disney. Non vediamo l’ora di crescere e costruire un rapporto con il pubblico di tutto il mondo attraverso le piattaforme Disney. Siamo particolarmente entusiasti di farlo insieme a Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e i loro partner ai Marvel Studios, con cui lavoreremo a stretto contatto per alcune serie MCU per Disney +. Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l’ora di condividere.