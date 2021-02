È morto Dustin Diamond, Screech di Bayside School

Pochi minuti fa è giunta la triste notizia che a soli 44 anni si è spento Dustin Diamond l’indimenticato e tenero geek Samuel “Screech” Powers della teen sitcom Bayside School (Saved by the Bell in originale).

Dustin Diamond, una vita da Screech

Ricoverato appena due settimane fa, la situazione di Dustin Diamond è apparsa subito critica e infatti l’attore è scomparso prematuramente. Come molti attori della sua generazione ha lottato con diverse dipendenze oltre che problemi finanziari di varia natura.

Nel 2009 pubblicò il libro Behind the Bell in cui narrò scabrosi retroscena dietro le quinte della serie e su alcuni suoi colleghi.

Dustin Diamond ha partecipato praticamente a tutte le incarnazioni della serie a vari spin-off sin dalla sfortunata serie d’esordio del 1988 Good Morning, Miss Bliss interpretando Screech per praticamente quasi 15 anni!





Ricordiamo che Bayside School è tornata recentemente con un discreto revival su Peacock– cliccate QUI per i dettagli.

Bayside School: la serie originale

Bayside School narra le vite di sei adolescenti alle prese con i quattro anni del liceo. Il protagonista Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) (l’unico che ha possibilità di rivolgersi verso la telecamera e “parlare” con il pubblico nonché capace di “fermare il tempo”), ragazzo biondo e bello è innamorato della ragazza più bella della scuola, Kelly Kapowski (Tiffani-Amber Thiessen), mentre Jessie (Elizabeth Berkley), prova amore e odio verso Slater (Mario Lopez).

Il gruppo si completa con Lisa (Lark Voorhies), che vive di abiti firmati e pettegolezzi, e Screech (Dustin Diamond), personaggio buffo e distratto. Sullo sfondo c’è il preside della Bayside High, il signor Belding (Dennis Haskins).

Le vicende sono prevalentemente ambientate all’interno del liceo Bayside High di Pacific Palisades e dell’attiguo diner ‘The Max’ (nella versione italiana chiamato solo il ‘Max’). A partire dalla terza stagione, alcuni episodi vengono ambientati anche al di fuori delle mura scolastiche, come in un Country Club di Malibù, un lussuoso hotel di Palm Desert e il centro commerciale di Pacific Palisades.

