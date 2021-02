Il 2021 si apre all’insegna della musica per la nuova serie Batman: Death Metal. O, perlomeno, all’insegna dei più grandi nomi della musica death metal (e non solo) a livello mondiale.

DC Comics ha annunciato la collaborazione con band quali Megadeth, Lacuna Coil, Opeth, Ghost, Ozzy Osbourne, Dream Theater e Sepultura, che saranno protagonisti delle variant Band edition della miniserie Batman: Death Metal. Ogni uscita vedrà una di queste band protagonista in copertina.

Le band di Batman: Death Metal

Tra i disegnatori che firmeranno le cover, troviamo anche nomi di autori nostrani quali Antonio Fuso (A sickness in the family), Werther Dell’Edera (Something is killing the children) e Marco Mastrazzo (Batman).

Ecco il piano completo delle uscite:

Numero 1: Megadeth

Disegnatore della copertina: Juanjo Guarnido

Numero 2: Ghost

Disegnatore della copertina: Werther Dell’Edera

Numero 3: Lacuna Coil

Disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Numero 4: Opeth

Disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Numero 5: Sepultura

Disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Numero 6: Dream Theater

Disegnatore della copertina: Santi Casas

Numero 7: Ozzy Osbourne

Disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo

La serie sarà stampata in contemporanea in 13 Paesi, a partire da Marzo 2021. Riguardo l’edizione italiana, pubblicata da Panini DC Italia, la regular version di Batman: Death Metal sarà disponibile in edicola e in fumetteria, mentre la Band edition sarà disponibile solo in fumetteria e online. Non solo: oltre alla Band edition, ci sarà un’ulteriori serie di cover variant, che vedranno protagonisti alcuni personaggi del multiverso DC Comics inseriti in un’ambientazione musicale. Quest’ultima variant sarà anch’essa disponibile in fumetteria e online.

Batman: Death Metal, firmata dal dream team composto dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo, è stata pubblicata negli Stati Uniti a partire da giugno 2020. Batman: Death Metal è il seguito della celebre serie del 2017 Batman: Metal, che portò radicali cambiamenti all’Universo DC e fece conoscere ai lettori il Multiverso Oscuro e un nemico straordinariamente affascinante: il Batman che Ride. Quando la Terra viene inglobata dal Multiverso Oscuro, la Justice League si trova alla mercé del Batman che Ride. L’umanità tenta disperatamente di resistere in un panorama infernale, distorto oltre ogni misura, mentre Batman, Wonder Woman e Superman, che nel frattempo sono stati separati, combattono per sopravvivere.

Panini DC Comics ha già reso disponibile gratuitamente, nel mese di dicembre 2020, un’anteprima della miniserie, in occasione del Free Comic Book Day.

