Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021 vedono il debutto di Prime Rose del dio dei manga Osamu Tezuka e la pubblicazione del Girls, Girls, Girls! Bundle che include il primo volume di Rent-a-Girlfriend e l’ultimo volume di The Quintessential Quintuplets — con un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione singola.

Di seguito tutte le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021, a eccezione delle uscite del 3 Febbraio che vi abbiamo già segnalato qui, dal comunicato stampa ufficiale.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021 – 10/2

La seconda settimana di febbraio sarà disponibile la versione regular di Il Richiamo di Cthulhu di Howard Phillip Lovecraft, Gou Tanabe e un nuovo volume della prestigiosa Osamushi Collection, Prime Rose 1 di Osamu Tezuka: un’emozionante saga fantasy di spade e stregoneria!

Al fine di mantenere il sottile equilibrio della pace, i due Stati del Kukurit e del Guroman si scambiano, rispettivamente, i loro terzi principe e principessa. Quest’ultima, Prime Rose, è affidata alla custodia di una nobile famiglia di Kukurit sotto il nome di Emiya, e cresce fino a diventare una ribelle contro il suo oppressivo e violento stato natale, correndo in aiuto del popolo martoriato che l’ha accolta. Ricercata dalle autorità del Guroman, Emiya è costretta a rifugiarsi nel deserto…dove un misterioso maestro le insegnerà sensazionali arti magiche!

Continua inoltre Radiant, la serie euromanga che ha ispirato l’anime di successo prodotto in Giappone! Nel vol. 14 a Bôme, il gruppo di Seth si trova separato: mentre lui è inseguito da inquisitori e domitor, Mélie e Ocoho vengono trascinate nel covo segreto di una gang, e Doc finisce nel posto peggiore sulla terra per uno stregone…

Continuano 009 Re:Cyborg 6, Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 4, L’eroe è morto 19, Radiation House 9, Tokyo Revengers 1, Girl From The Other Side 10.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021 – 17/2

Il 17 Febbraio saranno disponibili Armed Girl’s, Machiavellism 10, Danmachi – Light Novel 10, Danmachi – Sword Oratoria 15, La Fenice 8 – Osamushi Collection Love Stage!! 6, Gate Zero 4 e Super Lovers 13.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021 – 24/2

Il 24 febbraio arriva in libreria, fumetteria e negli store online Girls Girls Girls, il Bundle contenente Rent a Girlfriend 1 di Reiji Miyajima con l’ultimo numero di The Quintessential Quintuplets di Negi Haruba, per tutti gli appassionati della commedia romantica!

Il Bundle uscirà in anticipo sull’uscita dei volumi sfusi, al cui interno saranno presenti ben dieci illustration card da collezione, con cinque soggetti dedicati a ognuno di questi mitici manga!

Continuano Amanchu! 15, La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 6, Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 2, Sword Art Online Progressive 7 e Tokyo Revengers 2.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di Febbraio 2021 – ristampe

Già disponibili:

Drifters Voll. 2, 5;

I Fiori Del Male;

Il Cane Che Guarda Le Stelle;

Kakegurui Twin 2;

Killing Stalking Stag. III Voll. 2, 3;

Kingdom Voll. 33, 34, 35, 36, 37, 38;

My Broken Mariko;

The Promised Neverland Voll. 7, 18;

Toradora! Voll. 3, 4;

Trigun Maximum Voll. 4, 5, 6, 7;

Voci e Altre Storie – Junji Ito Collection.

