Nei primissimi giorni di quest’anno Joe Biden è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America e Kamala Harris è la sua Vicepresidente. Da allora, sono fioccati innumerevoli meme che hanno preso in giro diversi momenti rappresentativi di questo particolare evento storico. Uno di questi era Bernie Sanders, un Senatore degli Stati Uniti che si è presentato all’inaugurazione in abiti abbastanza casual, indossando maschera e guanti.

Ma se il meme di Bernie Sanderrs è diventato così virale in così poco tempo, perché non approfittarne per provare a vedere come si adatta (o non si adatta) il meme di Bernie Sanders in un contesto videoludico?

Il meme di Bernie Sanders moddato in diversi videogiochi

Il creatore di contenuti per il web ToastedShoes ha scaricato un sacco di queste mod e le ha messe insieme in un nuovo video che potete guardare in alto. Il modello 3D di Bernie è stato creato da Joe Mashups e trasformato in mod specifiche per i diversi giochi da numerosi modder, i quali sono accreditati nella descrizione del video.

Il video è un vero spasso e mostra Bernie nei panni di un Sith in Star Wars Battlefront 2, seduto sulla sedia dall’inaugurazione. C’è un branco di Bernie in Fallout 4, sia grandi che piccoli, e che in realtà attaccano il giocatore.

Un altro video mostra una famiglia di Bernie amabilmente riunita a tavola in Resident Evil 7. Ma vedrete Bernie Sanders anche in altri giochi che includono una versione assurda di Skyrim in cui tutti i personaggi sono Bernie Sanders, e non mancano certo alcuni personaggi e boss rivisitati per l’occasione in Dark Souls (qui la mia recensione della remastered per PS4) e Devil May Cry 5 (qui la mia recensione).

Un altro video, sebbene separato da quanto sopra, ha inserito Bernie Sanders anche in Soulcalibur VI (qui la mia recensione):

