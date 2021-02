Ricorderete che sul finire dell’estate, con una mossa a sorpresa, Microsoft aveva acquistato Zenimax, la società che fa da capo anche a Bethesda, ID Software, Arkane Studios e altre case di sviluppo. Ebbene la notizia del giorno vede l’acquisizione sotto il vaglio dell’antitrust europea. Questo meccanismo si attiva qualora ci sia un monopolio all’interno di un’economia o di un mercato. Microsoft ha infatti richiesto all’Unione Europea il loro vaglio per legittimare l’accordo.

La richiesta di approvazione dell’acquisizione è stata richiesta proprio qualche giorno fa, il 29 gennaio. La commissione agirà entro il 5 marzo, data in cui l’acquisizione sarà ufficializzata e a quel punto l’Unione Europea potrebbe richiedere ulteriori dettagli o consentire la normale procedura. Ad ogni modo, con Bethesda ora entrata a far parte del gruppo Microsoft, ci saranno sicuramente esclusive per Xbox che porteranno i loro marchio, sebbene pare inverosimile si tratti di saghe storiche come Fallout oppure The Elder Scrolls.

Ci aspettiamo sicuramente novità durante quest’anno su quali possano essere i titoli su cui Microsoft punterà grazie a Bethesda e Zenimax nel suo complesso.

Microsoft e Bethesda – i dettagli dell’accordo

Secondo quanto riferito da Microsoft a settembre, l’azienda ha pagato 7,5 miliardi di dollari per acquisire Zenimax e le società ad essa collegate. Questo segna solo l’ultima acquisizione di alto profilo effettuata dall’azienda con società come Double Fine Productions e Obsidian Entertainment acquisite negli ultimi anni. In particolare, ora che Microsoft possiede sia Obsidian che Bethesda, questo ha suscitato ancora una volta la richiesta di un sequel di Fallout: New Vegas, richiesto da diversi anni.

I giocatori PS5 possono però tirare un sospiro di sollievo: è altamente probabile che i futuri giochi Bethesda, Arkane e ID (e dunque Zenimax in generale) vedranno la luce anche sulla console Sony. Elder Scrolls 6, Starchild e i futuri Fallout compresi.

