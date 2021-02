Akira sta per tornare sugli scaffali delle fumetterie e delle librerie del nostro Paese in una edizione mai vista prima.

Risolte le lungaggini burocratiche, il primo volume della nuova edizione del capolavoro di Katsuhiro Otomo uscirà a Marzo; seguirà ad Aprile il secondo volume, come comunicato da Planet Manga attraverso Facebook:

L’attesa sta per finire! I processi di approvazione della nuova edizione di Akira sono finalmente terminati, e siamo felicissimi di potervi annunciare la nuova e definitiva data di uscita di questo incredibile capolavoro che tutti stavate aspettando! Il primo volume vi aspetterà nelle fumetterie e sul nostro store a marzo, mentre il secondo sarà disponibile in aprile! Continuate a seguire i nostri canali social e il calendario delle uscite per tutti i successivi aggiornamenti!

Akira tra manga, anime e live action

Il maestro Otomo ha serializzato Akira sulle pagine della rivista Weekly Young Magazine dal 6 Dicembre 1982 all’11 Giugno 1990; la serie si compone di 6 volumi da oltre 350 pagine.

Il 16 Luglio 1988 esce nei cinema giapponesi il celeberrimo film animato, scritto e diretto dallo stesso maestro Otomo presso Tokyo Movie Shinsha.

Ad Aprile 2020 Bandai Namco Arts ha pubblicato una nuova edizione del film rimasterizzata in 4K.

Una serie animata che adatterà la storia completa del manga è in fase di produzione, così come un live action prodotto da Warner Bros. e diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

In Italia il manga è uscito per la prima volta su albi editi da Glénat nel 1990, nella edizione colorata per il mercato americano da Steve Oliff.

Gli ultimi due volumi sono usciti per Planet Manga, che nel corso degli anni ha proposto diverse edizioni anche in bianco e nero ma tutte con il senso di lettura occidentale.

Il film animato è arrivato nei cinema italiani nel 1992, basato sull’adattamento americano; Dynit e Nexo Digital lo hanno riportato al cinema e in home video nel 2013 e poi nel 2018, con un nuovo doppiaggio fedele ai dialoghi giapponesi.

Otomo, non solo Akira

Classe 1954, Otomo debutta come mangaka negli Anni 70; prima di realizzare nel 1982 l’opera che lo consacrerà a livello mondiale, Akira, l’autore dà vita a Fireball, che contiene molte tematiche che svilupperà nei lavori successivi, e a Domu – Sogni di Bambini, opera che gli varrà il Nihon SF Taisho Award.

Questi lavori verranno riproposti da Kodansha a partire dal 2021.

Il debutto nel mondo dell’animazione avviene con Genmataisen – Harmagedon La Guerra contro Genma del 1983 (Dynit), mentre nel 1988 esce il kolossal Akira.

Tra gli anime successivi cui ha lavorato ricordiamo Roujin Z (Kazé), Memories (Tristar Pictures), Spriggan (Dynit, Yamato Video), Metropolis (Tristar Pictures) e Steamboy (Sony).

Al momento è al lavoro sul film d’animazione Orbital Era.

