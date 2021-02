Il party game horror multiplayer Dark Deception: Monsters & Mortals, ha collaborato con Konami per un DLC a tema Silent Hill. Trovate il trailer dell’evento crossover in cima a questo articolo.

Mentre i dettagli del contenuto aggiuntivo devono ancora essere completamente divulgati, lo sviluppatore Glowstick Entertainment afferma che tutto sarà rivelato molto presto. Intanto, possiamo analizzare brevemente il trailer dell’evento

Silent Hill incontra Dark Deception: Monsters & Mortals

Un video teaser di accompagnamento ci fa ascoltare il familiare crepitio della radio e include le parole “Nei miei sogni irrequieti, vedo quella città … Silent Hill“, suggerendo che il contenuto potrebbe provenire dal secondo gioco della serie, Silent Hill 2.

Tuttavia, le immagini oscurate nascoste nel testo sembrano provenire dal trailer cinematografico di Silent Hill 3 e terminano anche con una breve ripresa del primo gioco, quindi potrebbe essercene uno o tutti i primi tre giochi.

Il crossover arriva dopo che un accordo simile è stato raggiunto con Dead by Daylight lo scorso anno: Pyramid Head è arrivato come parte del DLC a tema Silent Hill di Dead by Daylight.

Nelle notizie correlate, Konami ha insistito sul fatto che non ha chiuso la sua divisione di videogiochi a causa di una ristrutturazione interna che ha portato al consolidamento delle sue divisioni di produzione, come potete leggere in questo mio articolo.

ICYMI, Keiichiro Toyama, creatore e game director di Silent Hill, ha lasciato PlayStation dopo più di 20 anni presso SCE Japan Studio. Toyama ha formato una nuova società, Bokeh Game Studio, alla quale si è in seguito unito Kazunobu Sato, conosciuto per aver lavorato nel dipartimento di animazione del videogioco horror cult Siren e, soprattutto, come produttore di The Last Guardian e Puppeteer. Altri membri dello studio includono anche il lead designer di Gravity Rush Junya Okura e altri ex colleghi.

