Boris: la quarta stagione si farà, parola di Alberto Di Stasio

Dopo più di dieci anni dal termine della terza stagione, la serie televisiva che guarda con “gli occhi del cuore” il mondo della tv italiana Boris tornerà con un’inedita quarta stagione!

Finora molti attori del cast, da Piero Sermonti (Stanis LaRochelle) a Ninni Bruschetta (Duccio Patanè), hanno anticipato la notizia.

Ma è stato Alberto Di Stasio, interprete del direttore di produzione Sergio Vannucci, a confermare le voci che da troppo tempo ormai giravano:

Si farà la quarta serie di boris. Si farà la quarta serie. lo aspettavano in tanti. penso che lo gireremo in estate, quindi si vedrà in televisione in autunno… o inizio prossimo anno… penso.

Lo ha dichiarato durante una diretta Twitch sul canale di Kovone_.

Gli sceneggiatori originali Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo sono al lavoro sui copioni delle nuove puntate che arriveranno. “Sarà senza il povero Mattia Torre (venuto a mancare nel 2019, ndr) e probabilmente si aggiungerà un nuovo sceneggiatore al team.

Dal 2007, la serie TV è stato trasmessa su Rai 3 e ha offerto uno spaccato di vita reale su come funziona il mondo della televisione italiana, partendo dall’idea di produzione di un titolo di bassa qualità alla sua distribuzione in TV, passando per attori “cagne”, assistenti schiavizzati, direttori di produzione avari e dipendenti inchiodati alle loro poltrone. Recentemente Boris ha riscosso nuovamente successo anche grazie alla riproposta di Netflix, e le battute che lo hanno reso celebre sono ormai entrate nell’immaginario collettivo nazionale.

Boris sarà prodotto per Netflix?

“Penso che troverete la quarta stagione su Netflix” dichiara Alberto Di Stasio. Attualmente sulla piattaforma di streaming sono disponibili tutte le tre stagioni e Boris – Il film (2011), la trasposizione sul grande schermo della serie “molto italiana” di successo.

Ancora non ci sono conferme ufficiali sul cast: non si sa se ci saranno grandi ritorni oppure nuovi volti. Rimanete sintonizzati sulle pagine di MangaForever per tutte le prossime news sul cast!

