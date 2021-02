Il sito ufficiale di Tropical-Rouge! Pretty Cure, il 18° film anime di Toei Animation per il franchise Precure, ha annunciato che Rilakkuma di San-X e il personaggio mascotte Abciee di Asahi Broadcasting Corporation ( ABC ) appariranno nel film.

Tropical-Rouge! Pretty Cure accoglie nel franchise Rilakumma, Abciee e company

I personaggi del franchise di Rilakkuma che appariranno nel film includono il personaggio principale, così come il cucciolo bianco Korilakkuma, il cucciolo Kiiroitori (uccello giallo) di Kaoru e il cucciolo di amico marrone di Korilakkuma Chairoikoguma. Questo è sicuramente il primo debutto cinematografico di Rilakkuma!

Abciee è invece la stella di un anime che ha debuttato il 6 gennaio.

Qualche dettaglio sul film Tropical-Rouge! Pretty Cure

Il nuovo film di Pretty Cure uscirà in Giappone il 20 marzo. Ryōta Nakamura (Healin Good Precure) dirige il film. Ryunosuke Kingetsu sta scrivendo la sceneggiatura mentre Shiho Terada (Eiga Precure Miracle Leap: Minna to Fushigi na 1-nichi, Healin Good Precure ) sta componendo la musica. Katsumi Tamegai (Pretty Cure, Sailor Moon) è il character designer e il direttore dell’animazione mentre Ryuutarou Masuda (Star Twinkle Precure) è responsabile del design artistico.

Yukako Ogawa (Sword Art Online: Alicization, One Piece: Heart of Gold) e Yoshito Watanabe sono gli art director. Yoshiko Sakuma (Fresh Pretty Cure) è il color designer e, infine, Kenji Takahashi (Precure Miracle Universe) è il direttore della fotografia.

Il film sarà proiettato assieme a un cortometraggio intitolato Eiga Tropical-Rouge! Precure Petit Tobikome! Collabo. Dance Party! ( Tropical-Rouge! Precure the Movie: Petit Dive! Collaboration. Dance Party!).

A proposito di Pretty Cure

Pretty Cure è un anime di genere mahō shōjo, creato da Izumi Tōdō e prodotto da Toei Animation, ABC e ADK a partire dal 2004 ed è tutt’ora regolarmente presente nella top ten delle serie anime più seguite in Giappone. A partire dal 2005 sono stati prodotti dei film ispirati al franchise e dei lungometraggi usciti nei cinema giapponesi. Con l’uscita del 25° film, il 27 ottobre 2018, l’intero franchise delle Pretty Cure ha vinto il Guinness World Record per il maggior numero di eroine magiche apparse in un film d’animazione.

La serie originale Futari wa Precure ed è arrivata anche in Italia sui canali Rai.

