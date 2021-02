Gli amanti della serie Demon Slayer, creata da Koyoharu Gotoge, non potranno che gioire a questa notizia: Shueisha ha rivelato che il secondo fanbook del franchise, Kimetsu no Yaiba Official Fanbook, conterrà alcuni contenuti esclusivi, tre one-shot inediti e altri special precedentemente apparsi in altre pubblicazioni.

Demon Slayer Official Fanbook – nuove storie autoconclusive

Il primo one-shot del manga è intitolato Tanjirō no Kinkyō Hōkokusho (Report on Tanjiro’s Present Condition), e mostrerà Tanjiro e altri personaggi dopo la conclusione del manga. Il secondo one-shot è intitolato Totsugeki!! Jigoku no Onitorizai ~ Sanzunokawa o Koete ~ (Breaking! Hell Demon Report ~ Crossing the Far Shore ~) e mostrerà alcuni dei demoni di apparsi nella storia. Il terzo one-shot è intitolato Kimetsu no Dodai (The Foundation of Kimetsu), e sarà composto da alcune delle storie che Gotouge aveva disegnato durante la serializzazione del manga.

Il fanbook includerà anche il one-shot Rengoku Volume 0 precedentemente distribuito come bonus per gli spettatori di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, e i due one-shot Nenshi Bangai-han e Nenmatsu Bangai-hen che sono stati pubblicati rispettivamente nel sesto e settimo numero del 2020 e nel quarto e quinto numero del 2019 di Weekly Shonen Jump.

Il fanbook uscirà il 4 febbraio.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato un successo per il mondo dell’intera industria editoriale giapponese. Secondo quanto diffuso dal Nihon Keizai Shimbun, quotidiano giapponese specializzato in articoli di stampo economico sulla base di ricerche e sondaggi sull’industria editoriale, la stima delle vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di 1.616,80 miliardi di yen (15,59 miliardi di dollari), aumentando del 5% rispetto al 2019.

Un successo che ha coinvolto l’intero franchise di Demon Slayer, dai manga alle light novel e tanti altri materiali supplementari che ne hanno accresciuto la presenza. Senza dimenticare il film che, fra l’altro, ha anche ricevuto una nomination ai prossimi Japan Academy superando al botteghino La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

In Italia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è edito da Edizioni Star Comics.

Acquista il primo volume di Demon slayer. Kimetsu no yaiba