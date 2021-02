Jujutsu Kaisen 137 ha finalmente introdotto un importante personaggio già visto nel prequel della serie. Se siete al passo con la serie manga originale di Gege Akutami, potreste aver notato alcune allusioni alla storia pilota che Akutami ha sviluppato prima che Jujutsu Kaisen diventasse una realtà completa. Pubblicato come Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0 – L’Istituto di Arti Occulte, questa storia pilota presentava alcuni volti familiari che vediamo nella serie principale, ma era incentrata su un personaggio principale diverso. Dopo aver fatto alcune allusioni al ruolo di questo personaggio nella storia nel suo insieme, Jujutsu Kaisen 137 ha finalmente scoperte un po’ di carte sul tavolo.

Jujutsu Kaisen 137 – Il personaggio di ritorno dal prequel

Gli ultimi capitoli della serie hanno fato entrare Jujutsu Kaisen in una nuova era intensa, mentre l’incidente di Shinjuku ha raggiunto il suo culmine e vari spiriti maledetti hanno iniziato a spuntare in tutto il Giappone e Geto ne ha liberato un intero esercito nel mondo. I vertici del quartier generale di Jujutsu hanno iniziato a fare le loro mosse, e questo significa dare una missione al loro stregone di grado speciale e uno dei combattenti più forti del franchise: Yuta Okkotsu.

Jujutsu Kaisen 137 mostra come gli spiriti maledetti hanno iniziato a farsi strada attraverso il Giappone, lasciando un mondo apocalittico dietro di loro. Quando una giovane ragazza viene quasi mangiata da uno di questi spiriti, appare Yuta e la salva all’ultimo momento. La cosa curiosa qui è che Yuta fa riferimento anche al suo spirito Rika, che apparentemente è ancora attaccato a lui nonostante sia scomparso alla fine del prequel.

Jujutsu Kaisen 137 mostra che Yuta è ancora forte e possiede ancora la stessa katana che brandiva nella serie prequel. Ma a differenza di prima, questa è una versione molto più matura del timido combattente rispetto alla serie prequel. Ancora più importante, la sua prossima grande missione è prendere di mira direttamente Yuji, con il quale ha un conto in sospeso, poiché lo incolpa per l’infortunio di Toge Inumaki, per cui le cose diventeranno più intense da qui in avanti, mentre si prepara lo scontro fra i due personaggi principali.

Acquistate Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’ istituto di arti occulte (Vol. 0) QUI!