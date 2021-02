Gundam Build Diver Rize ha visto pubblicato il suo capitolo conclusivo sul numero 3 della rivista Gundam Ace edita da Kadokawa, disponibile dal 26 Gennaio 2021 nelle librerie del Giappone.

Il terzo e ultimo volume dell’opera verrà commercializzato il 26 Febbraio 2021.

Gundam Build Diver Rize fa parte del fortunato franchise Gundam Build, inaugurato nel 2013 dalla serie anime Gundam Build Fighters.

Il manga ha debuttato nel Novembre 2019 ed è realizzato dallo stesso team creativo che ha lavorato alla serie manga precedente Gundam Build Divers Break: lo sceneggiatore Ryoji Sekinishi, il character designer Kazuhiro Hara, i mecha designer Takayuki Yanase e Kanetake Ebigawa e il disegnatore Gensui Shiitake.

Il secondo volume della serie è stato pubblicato da Kadokawa il 25 Agosto 2020.

La serie è ambientata nella stessa cronologia dell’anime Gundam Build Divers Re:RISE del 2019/2020, disponibile anche in Italia su Crunchyroll e sul canale YouTube ufficiale Gundam Info:

Sono passati due anni da quando la leggendaria Force “Build Divers” ha affrontato la seconda Unione dei Volontari per salvare l’EL-Diver. Il Gunpla Battle Nexus Online (GBN) è ora stato aggiornato e fornisce risposte sensoriali per partite più realistiche.

Ma anche se il GBN si è fatto ancora più interessante, alcuni partecipanti giocano per motivazioni personali diverse dal puro divertimento. Hiroto è un Diver che vagabonda in solitaria per le Dimension.

Kazami è un Diver indipendente che passa da un party all’altro. May è una Diver avvolta da un alone di mistero. Parviz, un novellino, vorrebbe far parte di un gruppo, ma è troppo timido per riuscirci.

Tutti e quattro sono da soli, anche se per motivi diversi, ma si ritroveranno a dover collaborare e si ritroveranno catapultati in un’avventura che trascende il GBN stesso.