Il nuovo cliffhanger di Black Clover 280 promette una grande rivolta di Demoni! La saga del Regno di Spade continua nel nuovo capitolo della serie manga originale di Yuki Tabata mentre Nacht e gli altri capitani del Regno di Clover lottano contro la Triade Oscura. Il precedente cliffhanger della serie ha fatto intendere che la situazione sarebbe peggiorata molto prima di migliorare, poiché le porte degli Inferi hanno iniziato ad aprirsi molto prima di quanto inizialmente previsto. Ciò stava però solo scalfendo la superficie, poiché Black Clover 280 ha rivelato che la lotta contro il Regno di Spade è diventata ancora più dura.

Black Clover 280 – I Demoni stanno per invadere la Terra

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 280.

Black Clover 280 ha iniziato a scatenare i Demoni dagli Inferi quando il primo livello dei cancelli si è aperto. Il rituale dell’Avvento di Qliphoth procede molto più velocemente di quanto Nacht avesse previsto grazie a un nuovo ospite diabolico a sorpresa, e il capitolo termina con un cliffhanger che non solo minaccia una rivolta di Diavoli nel Regno di Spade, ma anche nel Regno di Clover.

Il capitolo riprende immediatamente dopo il cliffhanger del capitolo 279 che ha visto i primi due Diavoli evocati uscire dagli Inferi. Ma è confermato subito dopo che, sebbene questi Demoni siano separati negli Inferi in diversi livelli in base al loro potere, c’è una infinità di Diavoli senza nome che iniziano a riversarsi dai cancelli nel regno di Spade.

Non solo questi nuovi Diavoli stanno iniziando a scatenarsi, ma anche quello che Mereoleona è riuscita a reprimere in un capitolo precedente è resuscitato. Ognuno dei capitani nota come questo mana sembri oscuro e pericoloso, inclusa la Triade Oscura. Ma la minaccia maggiore arriva alla fine, quando viene rivelato che le ossa del Demone nel Regno di Clover sono tornate alla loro antica gloria demoniaca.

Ora i Diavoli stanno attaccando contemporaneamente i Regni di Clover e Spade mentre i combattenti più forti sono occupati con la Triade Oscura. Fortunatamente non tutto è perduto: Asta si sta ancora allenando per utilizzare al meglio la sua modalità Devil Union appena acquisita. Anche se Nacht sta perdendo la speranza in questa lotta, crede ancora che la forza di Asta sarà sufficiente per combattere questi Diavoli.

