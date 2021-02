La seconda stagione dell’anime di The Promised Neverland continua a stupire i fan del manga creato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu. In precedenza l’autore Kaiu Shirai aveva rivelato che sarebbe stato coinvolto nella creazione delle sceneggiature della seconda stagione di The Promised Neverland e ora, nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha ha annunciato che arricchirà la storia originale con un episodio inedito.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 4 DI THE PROMISED NEVERLAND 2!

L’episodio 4 della serie non solo diverge dalla storia originale perché taglia completamente uno dei personaggi principali della trama, ovvero Yugo, fondamentale per la crescita e l’addestramento dei bambini e presenza imprescindibile in molti degli eventi futuri del manga, ma anche perché introduce un personaggio che non avremmo pensato di rivedere per molto tempo: Isabella.

Isabella non appare per una lunga serie di capitoli (sono oltre 100 in totale) dopo la fuga iniziale dei bambini da Grace Field. La sua storia si sviluppa solo in background e il suo personaggio rimane in disparte per la maggior parte della storia. Nonostante ciò Isabella appare nell’anime dopo soli quattro episodi, sfasando così il ritmo della storia originale.

L’episodio 4 di The Promised Neverlad getta quindi i fan nel dubbio più totale su come si evolverà da ora in poi la storia. Quanto potrà divergere dal manga e quali altri sorprese dobbiamo aspettarci? Non ci resta che continuare a guardare l’anime.

The Promised Neverland – il franchise

L’anime di The Promised Neverland è basato sull’omonimo manga giapponese scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu. È stato serializzato su Shueisha’s Weekly Shōnen Jump da agosto 2016 a giugno 2020, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in venti volumi tankōbon. In Italia il manga viene pubblicato dalla J-POP.

ll manga è stato adattato in una serie anime tv, la cui prima stagione è andata in onda dall’11 gennaio al 29 marzo 2019 con 12 episodi totali.

