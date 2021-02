Black Clover 280 ha finalmente mostrato per la primissima volta le terrificanti forme a piena potenza della Triade Oscura a capo del Regno di Spade! La nuova saga ha raggiunto la sua nuova e intensa fase poiché il combattimento è stato portato direttamente alla Triade Oscura mentre si prepara ad aprire le porte degli Inferi, e Asta e gli altri combattenti hanno avuto abbastanza problemi ad affrontare il della Triade Oscura anche se questi ultimi stavano usando “solo” il 70-80% dei loro rispettivi poteri diabolici. Ma con il precedente cliffhanger della serie che lasciava intendere che il rituale dell’Avvento di Qliphoth è stato accelerato al punto in cui si è aperto il primo livello degli Inferi, la lotta è solo all’inizio.

Black Clover 280 – Ammirate la Triade Oscura in tutta la sua magnificenza

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono importanti spoiler su Black Clover 280.

Il nuovo capitolo della serie ha confermato che i cancelli degli Inferi hanno effettivamente iniziato ad aprirsi e ha rivelato cosa significa realmente un fatto come questo. Mentre Dante, Zenon e Vanica erano stati limitati nell’uso del loro potere diabolico prima, con i cancelli chiusi, Black Clover 280 ha sostanzialmente rimosso tutti quei limitatori, poiché ognuno di loro ha raggiunto il 100% del proprio potere demoniaco. Ciò si traduce in nuovi, meravigliosi e terrificanti look per ognuno di loro. Ve li mostro qui di seguito:

La Triade Oscura aveva spiegato nei capitoli precedenti che non solo i tre volevano aprire le porte del mondo sotterraneo (sacrificando Yami e Vangeance) per liberare i Demoni ivi rinchiusi, ma volevano anche aumentare le proprie abilità perché il potere che i loro rispettivi Demoni possono trasferire nel mondo umano era limitato. Anche se sembrava che Nacht e i cavalieri del Regno di Clover li stessero cogliendo di sorpresa, in realtà i membri della Triade Oscura stava semplicemente guadagnando tempo.

Lo scatenamento del loro pieno potere non solo ha portato a nuovi, terrificanti look per ciascuno di loro, ma ha anche notevolmente aumentato il loro potere. Vanica è stata in grado di liberarsi dalla trappola in cui Charlotte l’aveva rinchiusa, Zenon si riprende rapidamente dall’attacco apparentemente fatale di Yuno e colpisce altrettanto rapidamente con un aumento delle capacità di recupero della sua magia ossea, e Dante è più fiducioso che mai.

Non solo Nacht e gli altri hanno a che fare con i Demoni in fuga, ma anche la Triade Oscura è più spaventosa e più forte che mai. Ora che hanno raggiunto la loro piena potenza, la serie sta decisamente imbastendo una trama che va contro Asta e i suoi amici. Dato che Asta deve ancora entrare in battaglia, tuttavia, c’è ancora una possibilità di vittoria, nonostante le probabilità giochino nettamente a suo sfavore.

