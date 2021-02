Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dall’1 al 7 febbraio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’1 al 7 febbraio 2021 – Inediti

JULIA 269

L’artista

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza,

Enrico Massa, Tommaso Arzeno e Andrea Cuneo

128 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Bruce lavora come commesso in un negozio che vende dischi, ma il suo sogno è diventare un artista. Ha la passione per la fotografia e prepara ogni set come fosse una messa in scena, con attenzione maniacale, nei minimi dettagli… Una specie di gioco ma mortalmente serio, perché ciò che i suoi scatti catturano è proprio la morte. Julia dovrà districarsi tra le morbose fantasie di questo nuovo serial killer e intuirne il macabro progetto prima che con la sua macchina fotografica immortali l’ennesimo delitto…

DAMPYR 251

Stavkirke

di Maurizio Principato e Arturo Lozzi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Le famose chiese di legno norvegesi bruciano. Una setta di occultisti metallari comandata da un crudele non-morto minaccia la bella Astrid Dahl, ma il Dampyr Harlan Draka è pronto a correre in suo aiuto!

DYLAN DOG COLOR FEST 36

Mister Punch

di Giovanni De Feo

e Giulio Rincione

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,50

A causa di Groucho, l’Indagatore dell’Incubo deve pagare una multa gravata da salatissimi interessi di mora. La tentazione di cacciare di casa il suo assistente è forte per Dylan, ma gli viene suggerito un modo per superare la questione: gettare qualcosa che gli ricordi Groucho sul palco dell’inquietante teatro di burattini di Mister Punch.

ZAGOR N° 667 LUPI E AGNELLI

uscita: 03/02/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112253404910718

Soggetto: Tito Faraci

Sceneggiatura: Tito Faraci

Disegni: Marcello Mangiantini

Copertina: Alessandro Piccinelli

A Heavenwood esiste una vera e propria consorteria del malaffare che tiene in pugno la città, ma che agisce dietro la parvenza di rispettabilità. Nelle sue indagini tese a risolvere il mistero di alcuni omicidi e quello di una tribù indiana schiavizzata da qualcuno per i suoi scopi oscuri, Zagor viene aiutato da una figura nell’ombra: di chi si tratta? Anche sulla sua identità, come su quella dei responsabili e dei mandanti delle uccisioni, dei soprusi e degli attentati, viene finalmente fatta chiarezza.

TEX N° 724 COLPO DI STATO

uscita: 06/02/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112156104610724

Soggetto: Pasquale Ruju, Antonio Zamberletti

Sceneggiatura: Pasquale Ruju, Antonio Zamberletti

Disegni: Stefano Biglia, Giuseppe Candita

Copertina: Claudio Villa

Gregorio ingaggiato per uccidere Montales… Carson e Kit smascherati… Riuscirà Tex a impedire che una banda di criminali prenda il potere in Guatemala?… Intanto, alla Frontiera, arriva un monaco guerriero esperto di una misteriosa arte marziale…

DRAGONERO IL RIBELLE 16

Il volo delle viverne

di Luca Enoch e Salvatore Porcaro

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dopo la distruzione della torre di Tectuendàrt, dove venivano costruiti dirigibili e nuvolanti, l’Impero è ormai privo di una forza aerea: è il momento, per la resistenza, di assumere il controllo dei cieli erondariani. Ecco perché Ian, Myrva e Gmor devono raggiungere il luogo dove nidificano le viverne selvatiche, creature feroci e indocili che, normalmente, non potrebbero essere cavalcate. Normalmente… ma Dragonero ha un asso nella manica!

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’1 al 7 febbraio 2021 – Ristampe

STORIA DEL WEST 23

Terra violenta

di Gino D’Antonio

e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Mac Alistair è stato assoldato come guida per una carovana di coloni diretti in Sierra Nevada, spinti dalla miseria e dalla speranza in una vita migliore. Il viaggio è tutt’altro che tranquillo e il capocarovana non dà prova né di coraggio né di lealtà. Rimasto solo,

Mac incontra il professor Henry P. Comstock, uno studioso di scienze naturali che sta raccogliendo informazioni per un trattato. I due decidono di proseguire assieme

lungo la pista dei coloni, cosparsa di drammatiche tracce. Ma le sorprese non sono solo tragiche…

