Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 4 febbraio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 4 febbraio

Le uscite Marvel del 4 febbraio

SPIDER-MAN: AMERICAN SON

Autori: Marc Guggenheim, Marco Checchetto, Roger Stern, AA.VV.

4 febbraio 2021 • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #595/599, Amazing SpiderMan Family (2007) #7/8, Amazing Spider-Man Annual (1964) #36

• Norman Osborn presenta al mondo i suoi Dark Avengers, e tra loro c’è pure (uno) Spider-Man!

• E chi si nasconderà invece dietro l’armatura di American Son?

• Si avvicina inoltre il matrimonio di Zia May, e Velociraptor impedirà a Peter Parker di partecipare!

• Non perdetevi l’arrivo di Marco Checchetto (Daredevil) su Amazing Spider-Man!

MIRACLEMAN VOL. 3: OLIMPO

Autori: Lo Scrittore Originale, John Totleben, Grant Morrison, Joe Quesada, Mike Allred

Gennaio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Miracleman (1985) #11/16, All-New Miracleman Annual #17

• Miracleman e i suoi nuovi amici devono affrontare una minaccia senza precedenti… e il mondo cambierà per sempre!

• Il ciclo conclusivo della prima serie di Miracleman realizzata dallo Scrittore Originale.

• Include le storie moderne firmate da autori del calibro di Grant Morrison, Joe Quesada e Mike Allred.

• La pietra miliare che ha cambiato per sempre il fumetto di super eroi!

Le uscite Panini Comics del 4 febbraio

RAT-MAN GIGANTE 84

Autore: Leo Ortolani

4 febbraio 2021 • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

La riproposta della sesta e ultima parte della “Esalogia dei Vendicatopi”! “E alla fine cade da cavallo e muore.” Si conclude così, con questo numero, la lunga galoppata di questa storia. E forse anche della serie di Rat-Man. Ma non proprio. Non ancora. Che significa? Scopriamolo insieme il mese prossimo! Cos’altro? Un diluvio, una valanga, una pioggia di asteroidi di schizzi, disegni e pettegolezzi inediti!

EMBÈ? MAGAZINE 4

Autori: Simple&Madama

4 febbraio 2021 • 14,5×19,5, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Love, love, love… Lasciato alle spalle il 2020, siamo pronti per accogliere tutto quel che ci porterà il nuovo anno. La prima cosa? San Valentinooooooo…! Ebbene sì, sarà un numero pieno di cuori, ma non mancheranno tanti giochi, tantissime vignette, la ricetta a tema e l’oroscopo personalizzato. Come dite? Non siete fidanzati e odiate San Valentino? Embè?

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE 7

Autore: Leo Ortolani

4 Febbraio 2021 • 20×27,5 • col. • Euro 9,90

E sette! Non ci sono più scuse per lasciare in disordine tutti quei fumetti. Ora il loro posto sarà questo: ben ordinati all’interno del settimo cofanetto di Rat-Man Gigante, per i numeri dal 73 all’84! Contiene un imperdibile albo con tutte le schede delle storie pubblicate nella settima annata di Rat-Man Gigante, e gli appunti personali di Leo Ortolani e dei bellissimi adesivi di Rat-Man!!

I FAVOLOSI KILLJOYS – NUOVA EDIZIONE

Autori: Gerard Way, Shaun Simon, Becky Cloonan

4 febbraio 2021 • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: The True Lives of the Fabulous Killjoys #1/6, Free Comic Book Day 2013: Mass Effect/Killjoys/ R.I.P.D. #1

Torna l’opera che ha lanciato la carriera fumettistica di Gerard Way! Il gruppo musicale dei Killjoys è morto dopo aver combattuto l’azienda totalitaria Better Living Industries. I loro successori vivono nel deserto intorno a Battery City, idolatrando la loro memoria. Ora che è riapparsa la misteriosa Ragazza, si riaccende la speranza in una città in cui il grave e punibile dei peccati è… l’individualità!

Le uscite Disney dal 4 al 10 febbraio

PAPERINIK 50

Autori: AA.VV.

5 FEBBRAIO 2021 • 13,7×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Apre il volume di questo mese una storia inedita di Andreas Pihl disegnata dal grande Fabrizio Petrossi. A seguire, Paperinik & Paperinika e il mirabolante match metropolitano: che cosa ci fanno non uno, bensì due superpaperi mascherati in città? Mentre in campagna succedono fatti strani alla fattoria del vecchio Billy: che sia una maledizione? Tocca al superpapero investigare nella storia Paperinik, Nonna Papera e il mistero della fattoria. E poi ci spostiamo su un asteroide che nasconde cyborg con il diciassettesimo episodio della saga PK – Pikappa I Senzanome.

BEST OF PAPEROPOLI

Autori:AA.VV.

5 FEBBRAIO 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

Le più belle storie ambientate a Paperopoli, con tutti i protagonisti “paperi” della banda Disney. Nel volume, la lunga avventura in quattro tempi, Quel tesoro di Cornelius, scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Claudio Sciarrone.

PK GIANT N. 56 (8)

Autori: AA.VV.

8 FEBBRAIO 2021 • 20×27,5, B.,

128 pp., col. • Euro 7,90

Scritto da Riccardo Secchi e disegnato da Stefano Turconi, apre l’ottavo volume di PK2 Giant Il vero nemico, episodio in cui torna al centro della scena Everett Ducklair, nonché primo capitolo del ciclo “The quadrilogy” . A seguire Capitano di Ventura, firmata da

Alessandro Sisti con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, che vede il ritorno del colonnello Neopard e un susseguirsi di azioni ed emozioni nello spazio extraterrestre.

PAPERFANTASY N. 19

Autori: AA.VV.

9 FEBBRAIO 2021 • 14×18,6, B.,

144 pp., col. • Euro 4,20

Paperfantasy si rinnova e lo fa con i primi due episodi della grande saga di Wizards

of Mickey, in cui Topolino, Paperino e Pippo, giovani agguerriti stregoni, sono in lotta

contro il male. Ma non saranno le uniche avventure di questo volume, in cui spicca

anche la storia Zio Paperone e il giornale di domani. Tante storie in mondi immaginari

da rivivere insieme nel nuovo Paperfantasy

CLASSICI DISNEY N. 521 (11) IL RE DEI PAPERI

Autori: AA.VV.

10 FEBBRAIO 2021

14×18,6, B., 192 pp., col.

Euro 4,50

I Classici Disney diventano… d’autore: da questo numero la selezione delle storie e

la sceneggiatura dell’inedita di raccordo sono firmate dai grandi nomi del fumetto

Disney, che partono dalle loro avventure del cuore per creare un nuovo romanzo a

fumetti da leggere tutto d’un fiato. Si comincia con Vito Stabile con il suo prediletto

Zio Paperone, alle prese con i grattacapi che comporta essere “re dei Paperi”: non è

tutto oro quel che luccica…

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8