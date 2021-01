Il sito ufficiale dell’adattamento anime del manga Farewell, My Dear Cramer di Naoshi Arakawa (Sayonara Watashi no Cramer) ha rivelato che al cast già annunciato in precedenza si aggiungeranno altri tre nuovi membri che andranno a recitare nei ruoli degli altri personaggi della squadra di calcio femminile rivale alla Kunogi Academy.

Farewell, My Dear Cramer – i nuovi membri del cast

Il cast appena annunciato include (nella foto sotto da sinistra a destra):



• Saori Hayami nel ruolo di Mizuki Kaji, attaccante del secondo anno ed ex capitano della squadra giapponese di ragazze U-15;

• Yui Ishikawa nel ruolo di Haruna Itō, centrocampista del primo anno conosciuta dappertutto come un genio per le sue abilità nel mantenere possesso della palla;

• Makoto Koichi nel ruolo di Mao Tsukuda, un difensore del primo anno selezionato per la squadra giapponese di ragazze U-15.

Il cast precedentemente annunciato dell’anime è composto da:

• Tomoyo Kurosawa recita come Sumire Suō;

• Aoi Yūki nel ruolo di Midori Soshizaki;

• Shiho Kokido è Aya Shiratori;

• Yu Shimamura recita come Eriko Tase;

• Marina Yamada nel ruolo di Makoto Miyasaka;

• Rena Maeda è Rui Kikuchi.

• Azumi Waki recita come Ayumi Kishi;

• Misano Sakai nel ruolo di Saori Koshi;

• Anzu Haruno è Noriko Okachimachi;

• Rena Hasegawa recita come Karina Kakogawa;

• Yuko Kaida nel ruolo di Naoko Nо-mi;

• Junichi Suwabe è Gо-ro Fukatsu.

L’anime è l’adattamento del manga Sayonara, Football prequel, che segue Nozomi alle medie.

Seiki Takuno (Boarding School Juliet, Yamada-kun and the Seven Witches) dirige il film alla LIDEN FILMSe, Natsuko Takahashi (Tokyo Magnitude8.0, Cutie Honey Universe) sta scrivendo la sceneggiatura. Eriko Itō (Hamatora, Ane Log) sta progettando i personaggi, e Masaru Yokoyama (Bugie d’Aprile, Fruits Basket) sta componendo la musica. Toei sta distribuendo il film.

Farewell, My Dear Cramer – il manga

Farewell, My Dear Cramer è il nuovo manga di Naoshi Arakawa (Bugie d’Aprile) serializzata sul Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dal maggio 2016 e raccolta in tredici volumi tankōbon. È il sequel diretto della precedente serie manga di Arakawa Sayonara, Football, che è stata serializzata sulla rivista E-no dal giugno 2009 all’agosto 2010 e raccolta in due volumi tankōbon.

Kodansha descrive così la serie manga:

Senza risultati calcisci di cui parlare durante l’intero periodo delle scuole medie di Sumire Suo, la giovane ala riceve una strana offerta. La principale rivale di Suo, Midori Soshizaki, la invita a unirsi alla stessa squadra al liceo, con la promessa che non la letrà mai a Suo di “giocare da sola”. È un’offerta seria, ma la domanda è se Suo l’accetterà. Così si apre il sipario su una storia che raccoglie un enorme cast di personalità diverse appasionate di calcio!

Il famoso manga di Arakawa Bugie d’Aprile ha ispirato una serie anime televisiva in 22 episodi che è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2014.

