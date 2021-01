È difficile credere che siano passati solo pochi mesi da quando The Mandalorian ha mostrato ai fan della serie animata Star Wars di Dave Filoni il debutto in live-action di Ahsoka Tano. Doppiato originariamente da Ashley Eckstein in The Clone Wars e successivamente in Rebels, il personaggio ha fatto un’apparizione fisica nella seconda stagione della popolare serie Disney + The Mandalorian ed è interpretato da Rosario Dawson.

The Mandalorian – Il lungo make up di Rosario Dawson per diventare Ahsoka Tano

L’attrice ha celebrato il giorno di Ahsoka Tano sui social, ringraziando Filoni, il creatore Jon Favreau, Brian Sipe e Samantha Ward. Ha condiviso l’estenuante processo di trucco necessario per trasformarla nell’iconica Jedi femminile. Il video di 23 secondi è stato ovviamente accelerato per mostrare i dettagli del processo di make up.

Happy #AhsokaTanoDay ! Thank you @Ashley_Eckstein for bringing Ashoka to life for us all. It’s one of the greatest honors & privileges of my life to share this remarkable character w/ the world alongside you. #DreamTeam @starwars @dave_filoni @Jon_Favreau #BrianSipe #SamanthaWard pic.twitter.com/9JThoyrm6q — Rosario Dawson (@rosariodawson) January 30, 2021

“Buon #AhsokaTanoDay! Grazie @Ashley_Eckstein per aver dato vita ad Ashoka per tutti noi. È uno dei più grandi onori e privilegi della mia vita condividere questo straordinario personaggio con il mondo al tuo fianco. #DreamTeam @starwars @dave_filoni @Jon_Favreau #BrianSipe #SamanthaWard“.

Nonostante non abbiano la capacità di formare parole udibili, Grogu e Ahsoka sono stati in grado di comunicare telepaticamente per far partire Din nella tappa successiva del suo viaggio per inviare messaggi a quello che è finito per essere il suo maestro nel finale di stagione.

Qui di seguito, trovate altri video condivisi da Rosario Dawson che mostrano il processo di make up per diventare Ahsoka.

Non è inverosimile dire che Ahsoka potrebbe avere qualche coinvolgimento futuro nella terza stagione di The Mandalorian. Oltre al suo spinoff già esistente nella serie a episodi fissi Star Wars: Ahsoka, è anche del tutto fattibile che l’ex Jedi possa anche fare un’apparizione nella serie Rangers of the New Republic, che Favreau ha confermato che si svolgerà dopo gli eventi di Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi. Per ora, potete rivivere il suo epico ritorno nella serie Disney + The Mandalorian.

