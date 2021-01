Se non ricordate o semplicemente non sapete bene cosa abbia quasi irrimediabilmente rotto l’ascensore di The Big Bang Theory, allora siete nel posto giusto!

The Big Bang Theory – Chi ha rotto l’ascensore, e quando?

L’origine dell’ascensore rotto è stata rivelata nell’episodio 22 della terza stagione, Nel covo del nemico (The Staircase Implementation). Nell’episodio del 2010, Leonard e Sheldon hanno litigato ancora una volta quando il primo ha tentato di regolare la temperatura nell’appartamento, cosa che andava contro il famoso “accordo del compagno di stanza”. Leonard in quella occasione fuggì via, trovando rifugio da Penny, dove si calmò raccontandole le ragioni e le origini del suo trasferimento nell’edificio, divenendo così un suo nuovo residente.

L’episodio è poi tornato indietro nel 2003 per mostrare il momento in cui Leonard ha visitato per la prima volta il condominio e i test a cui lo aveva sottoposto Sheldon per verificare se il suo nuovo aspirante coinquilino avesse le carte in regola per vivere con lui.

on solo l’episodio ha mostrato come i due migliori amici si siano incontrati per la prima volta, ma ha anche rivelato come Sheldon abbia adottato il suo posto sul divano del suo soggiorno e come Howard, Raj, Sheldon e Leonard siano diventati un quartetto di amici. Ma forse la cosa più importante è il fatto che l’episodio ha rivelato come Leonard abbia rotto l’ascensore.

Quando Leonard visitò per la prima volta il condominio, l’ascensore funzionava ancora. Ma poco dopo essersi trasferito da Sheldon, portò a casa uno dei suoi esperimenti: il carburante che aveva pianificato di utilizzare per un razzo su cui Howard stava lavorando.

Sfortunatamente, Leonard commise un errore durante la miscelazione del carburante, non calibrando correttamente i suoi calcoli in base alle dimensioni del razzo. Di conseguenza, il carburante ha iniziato a fumare all’interno della sua unità di rivestimento e una detonazione era assicurata. Leonard cercò così di far uscire il carburante dall’appartamento, ma Sheldon gli salvò la vita mettendo il contenitore all’interno dell’ascensore aperto e chiudendo le porte appena in tempo, poco prima che il carburante esplodesse.

Di conseguenza, l’ascensore si è rotto ed è rimasto così fino a quando non è stato finalmente riparato nel finale della stagione 12, La Sindrome di Stoccolma. La storia di come l’ascensore è stato rotto ha rivelato uno dei più grandi misteri della serie, ma è servito anche a ricordare a Sheldon che nonostante le sue molte, molte stranezze, ha salvato la vita di Leonard e non lo ha denunciato a nessuno. E questa è una vera prova della loro amicizia.

