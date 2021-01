Il finale della seconda stagione di The Mandalorian, di cui trovate qui la nostra recensione, ha visto Luke Skywalker tornare nell’universo di Star Wars in una versione molto più giovane rispetto a quando i fan hanno visto l’ultima volta il personaggio invecchiato e stanco di Star Wars: Gli ultimi Jedi. Alcuni artisti degli effetti visivi hanno usato un mix di tecnologia deepfake e CGI per ricreare il giovane Skywalker per la serie incentrata su Baby Yoda; tuttavia, non tutti sono stati soddisfatti del risultato.

Dal finale della seconda stagione e dall’annuncio della serie Obi-Wan Kenobi, i fan-artisti si sono divertiti a ricreare il volto più giovane di Luke e hanno anche ricreato il cast della trilogia originale. Ma non è finita qui, poiché un artista ha utilizzato la tecnologia DeepFake per dare vita a un nuovo esperimento.

Millie Bobby Brown in Star Wars grazie a DeepFake

Il concept artist stryderHD ha recentemente trasformato in Millie Bobby Brown di Stranger Things (qui la mia recensione dell’ultima stagione della serie originale Netflix) nel ruolo della Principessa Leia (Carrie Fisher).

Il concept artist ha creato il video, che trovate in cima a questo articolo, in parte per mostrare come la tecnologia DeepFake / CGI possa aiutare a riformulare i ruoli per i franchise che cercano di rivisitare i personaggi. Inoltre, il video è stato il risultato di un sondaggio online in cui il personaggio della principessa Leia Organa è risultata prima.

stryderHD ha dichiarato:

“Ad un certo punto nel tempo dovremo decidere se dare le parti ad attori diversi o ricrearle totalmente in CGI se vorrai mai vederli più giovani o vedere un prequel di un film in cui erano presenti o grandi attori che sfortunatamente abbiamo perso, forse per non rivederli mai più“.

“Star Wars Deepfake” mostra il volto di Brown sul corpo di Fisher, includendo scene iconiche presenti nella trilogia originale di Star Wars come il faccia a faccia di Leia con Vader e il primo di molti battibecchi tra Han Solo e la principessa Organa.

