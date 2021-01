Dopo il Predator, è arrivato il momento del crossover con G.I. Joe per Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games. Da adesso è infatti disponibile nel negozio il costume di Snake Eyes. Oltre a questo crossover, Hasbro ha anche comunicato di aver creato un nuovo giocattolo tematico su Fortnite, ovvero un modello ricco di accessori al prezzo (negli Stati Uniti) di circa 40 dollari.

Ovviamente non mancano numerosi accessori in-game da poter utilizzare per calarsi ancora meglio in questo personaggio. Qui sotto potete trovare un’immagine di come apparirà il personaggio una volta comprato il costume. Tra tutti quelli di G.I. Joe, Snake Eyes è indubbiamente uno dei più famosi e apprezzati e dunque ritrovarlo nel noto battle royale farà certamente la gioia dei suoi fan.

Fortnite – continua il successo

Fortnite è un videogioco del 2017 pubblicato da Epic Games e sviluppato dai polacchi People Can Fly (già noti per Bulletstorm e Gears of War: Judgment). Il videogioco presenta tre modalità distinte e separate che condividono il medesimo motore grafico: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale.

La modalità Battle Royale di Fortnite è invece ambientata su un’isola che ha la forma dello stato della Polonia in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza in un tutti contro tutti. All’interno del gioco vi sono tre distinte modalità: singolo, coppie e squadre. La modalità è stata lanciata ufficialmente da Epic Games a partire dal 26 settembre 2017 e da allora continua a crescere di popolarità. Fortnite è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco è previsto anche per le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X entro la fine dell’anno, sebbene non si sappia ancora una data d’uscita precisa al riguardo.

Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo, Bundle, PlayStation 4, Chiave digitale