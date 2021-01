The Medium è uscito da pochi giorni, precisamente il 28 gennaio, e già ha coperto le spese di produzione. Il nuovo horror targato Bloober Team rappresenta inoltre una delle prime esclusive Microsoft ad approdare su Xbox Series X. Dopo un rinvio di circa un mese, il gioco è infine approdato su PC e su console e, grazie anche al Game Pass, ha registrato un certo picco di utenza, forse anche a corto di giochi.

Il team polacco Bloober Team ha subito chiarito che The Medium ha già superato ogni aspettativa di vendita, coprendo anche i costi pubblicitari. Il gioco, nonostante non abbia avuto un budget da tripla A, è comunque stato supportato da Microsoft e dunque aveva bisogno di rientrare nelle spese. Per fortuna il gioco si sta rivelando un buon successo di critica e di utenza e ha subito mantenuto le promesse.

The Medium – sinossi del gioco

“Diventa una medium che vive in due mondi, quello reale e quello spirituale. Vesti i panni di una medium che vive in due mondi. Avrai una prospettiva più ampia e potrai vedere più chiaramente che non esiste una sola verità dietro a ciò che gli altri percepiscono. Niente è come sembra, ogni medaglia ha il suo rovescio. The Medium ha una colonna sonora “doppia” a cura di Arkadiusz Reikowski di Bloober Team e del leggendario compositore Akira Yamaoka, noto per Silent Hill.”

Così recita la sinossi ufficiale sul sito di Xbox. The Medium ricordiamo che non è disponibile per Xbox One, il che rende la notizia delle vendite ancora più impressionante dato che parliamo solo di PC e di una console di nuova generazione che non tutti possiedono. Il gameplay del titolo è piuttosto innovativo ed è su schermo condiviso anche se si tratta di un singolo giocatore. Grazie a questo espediente potremo vedere all’interno di più di un reame della realtà e questo ci aiuterà a risolvere enigmi e sconfiggere mostri.

The Medium non è il primo lavoro di stampo horror della casa polacca, che già aveva dimostrato il proprio talento con Blair Witch e Layers of Fear 2.

