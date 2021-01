Hiro Mashima sta pubblicizzando l’imminente anime di Edens Zero e la recente pubblicazione di nuovi capitoli con alcuni nuovi fantastici schizzi!

Dopo la fine dell’anime di Fairy Tail un paio di anni fa, il nuovo grande franchise di Mashima farà il suo debutto ufficiale nel formato di anime questa primavera. L’imminente premiere di Edens Zero è una delle uscite anime più attese del 2021 in generale e presenterà ai fan una serie di nuovi personaggi quando l’anime farà finalmente il suo debutto. Non solo il trio principale della storia, ma anche altri volti importanti.

Edens Zero – Le nuove tavole di Hiro Mashima

Per celebrare l’imminente adattamento dell’anime di Edens Zero insieme alla serie manga attualmente in corso, il creatore della serie Hiro Mashima ha condiviso su Twitter una serie di fantastici schizzi dei personaggi del manga che vanno dal personaggio principale Shiki Granbell ad altre nuove aggiunte che appariranno in seguito.

Potete ammirare le nuovissime tavole realizzate da Hiro Mashima qui di seguito. Iniziamo subito con una nuova, fantastica versione di Shiki Granbell:

Il secondo è uno schizzo di una nuova interpretazione di una delle quattro stelle di Edens Zero, Witch Regret:

E infine, c’è uno schizzo di due nemic (che sembrano una coppia familiare di Fairy Tail), Justice ed Elsie Crimson:

L’anime di Edens Zero debutterà il prossimo 10 aprile, e anche se dobbiamo ancora vedere il cast ufficiale o i per molti dei personaggi secondari della serie come vediamo in questi schizzi, abbiamo avuto conferma del trio principale composto da Takuma Terashima come Shiki Granbell, Mikako Komatsu come Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya come Happy… ma un Happy molto diverso da quello che abbiamo visto in Fairy Tail.

Edens Zero è una serie molto diversa da Fairy Tail poiché include al suo interno vari elementi di fantascienza ed esplora temi molto più oscuri della magia dell’amicizia di Fairy Tail. Ma con l’anime che farà presto il suo debutto, probabilmente ci saranno ancora più fan di questo franchise che mai.

Acquistate Edens Zero (Vol. 8) QUI!