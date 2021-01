Le uscite manga Star Comics del 3 Febbraio 2021 ci portano la conclusione della nuova edizione di Lamù, il debutto del boys’ love Blue Summer e i nuovi volumi di shonen manga popolari come Dr. Stone ed Edens Zero.

Di seguito, dalla sezione apposita del sito web ufficiale della casa editrice, tutte le uscite manga Star Comics del 3 Febbraio 2021; qui uno sguardo alle novità di Marzo e qui (e qui) agli annunci più recenti.

Le uscite manga Star Comics del 3 Febbraio 2021

QUEER 5

BLUE SUMMER BOX

(YOU ARE IN THE BLUE SUMMER + THE BLUE SUMMER AND YOU)

Nagisa Furuya

13×18, B, 216 + 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 13,00

Chiharu Saeki e Wataru Toda sono entrambi appassionati di film e proprio da questa passione comune germoglia la loro amicizia. Il tempo che passano insieme è piacevole e le giornate trascorrono con naturalezza, finché un giorno accade qualcosa che cambia completamente il loro rapporto. In un turbinio di emozioni incontrollabili, Chiharu propone a Wataru di sfruttare le vacanze estive per fare una sorta di pellegrinaggio…

Due liceali, un’estate e un viaggio: gli ingredienti perfetti per una travolgente storia d’amore! Due volumi, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, in un esclusivo box assolutamente da non perdere!



TOKIMEKI TONIGHT – LE SITUAZIONI DI SHUN MAKABE

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con con sovraccoperta, € 5,90

Nelle avventure narrate in Tokimeki Tonight – Ransie la strega, Ranze Eto non ha mai smesso di amare il suo adorato Shun… ed è proprio lui il protagonista di questa serie di episodi inediti raccontati, stavolta, dal suo punto di vista. L’infanzia spensierata, l’adolescenza turbolenta, l’incontro con Ranze e perfino i retroscena segreti della sua proposta di matrimonio! Una serie di capitoli disegnati espressamente per l’occasione, in un volume che delizierà i fan della maestra Ikeno!



NEVERLAND 345

LAMÙ – URUSEI YATSURA 17

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 384 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

L’uomo-coniglio Inaba decide di sostenere un esame per ottenere una promozione all’ufficio amministrativo della Destino & Co.: la prova consiste nel cogliere un fiore che cresce nel bosco dello spazio-tempo. Dato che è necessario essere accompagnati da una ragazza, Inaba sceglie come propria partner Shinobu… e, per qualche strana ragione, vengono coinvolti anche Ataru e Lamù! Un giorno, poi, si presenta al liceo Tomobiki un ragazzo vestito di nero che sostiene di essere il promesso sposo di Lamù. Alla guida di un carro trainato da maiali, la porta via con sé nell’Universo delle Tenebre: per farla tornare a casa, sulla Terra, Ataru sarà costretto…a dirle che le vuole bene!

Uno speciale ultimo volume arricchito da una galleria di immagini a colori!

YOUNG 320

EDENS ZERO 8

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,90

Anche in edicola

Valkyrie è morta a causa della Dama Scarlatta e quest’atroce verità fa precipitare Homura nella più cupa disperazione. Consapevole del suo dolore, Shiki si lancia da solo in territorio nemico per affrontare direttamente la crudele nemica. Intanto, nel distretto lavorativo, Rebecca e gli altri vengono assaliti all’improvviso dai tre Angeli del Castigo e, come se non bastasse, ecco intervenire anche Drakken, attratto dal profumo dei soldi… Il pianeta Sun Jewel gronda lacrime e sangue. Sarà possibile mettere la parola fine alla sua tragica storia?



DRAGON 270

DR.STONE 14

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Col completamento della macchina per produrre liquido del risveglio all’infinito, il gruppo di Senku decide di lanciare un contrattacco al regno della pietrificazione e si mette in azione per recuperare gli altri compagni. Il prossimo obiettivo del regno della scienza è costruire un drone da appoggio, e per farlo è necessario risvegliare il divino artigiano Kaseki. Tuttavia, il primo a riaprire gli occhi non sarà lui…



UP 200

QUEEN’S QUALITY 11

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Dopo essere finalmente entrata in possesso della forza da vera e propria Queen, Fumi affronta il serpente insieme a Kyutaro. Quest’ultimo promette al serpente presente in lui che lo farà incontrare con quello del clan Seiryu. Quindi, sotto la guida di Ranmaru, Fumi e Kyutaro fanno irruzione nella sede centrale del clan, dove trovano ad attenderli Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia, con l’aura malvagia del serpente…



STARDUST 96

THE SEVEN DEADLY SINS 39

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Nel bel mezzo dello scontro finale per sconfiggere il Re dei Demoni, Meliodas ed Elizabeth, che combattono una battaglia disperata, vengono raggiunti dai compagni del destino. Il loro obiettivo, stavolta, è compiere l’impresa più ardua di tutte: uccidere un dio. I sette guerrieri, finalmente riuniti, affrontano dunque la loro ultima e più grande missione. A mezzogiorno in punto, il leone ferito è pronto a fare sul serio!

