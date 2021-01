L’account ufficiale dell’adattamento anime di Tokyo Revengers ha pubblicato una nuova e intensa key visual.

Tokyo Revengers è uno degli anime più attesi. Mentre il trailer e le visual precedenti hanno mostrato Takemichi nei suoi giorni da delinquente quando era più giovane (e la maggior parte della serie si svolge proprio in quel periodo), l’intensa nuova visual mostra invece il ragazzo con il viso rigato dalle lacrime, mentre tra le fiamme abbraccia Hinata, che era l’unica amante della sua vita.

Anche la grafica sul sito ufficiale è stata rinnovata e ora mostra la nuova visual.

Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta) dirige la serie presso Liden Films (La Leggenda di Arslan) mentre le sceneggiature sono opera di Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings).

Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) curano il character design.

Non è stata ancora rilasciata nessuna data ufficiale per l’uscita dell’anime.

L’anime è tratto dall’ominimo manga di Ken Wakui serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 1 Marzo 2017.

In Italia il manga verrà pubblicato sotto l’etichetta J-POP:

Arriva la serie che sta per diventare una anime!

Lo sfortunato Takemichi Hanagaki vive in un piccolo e fatiscente appartamento e al lavoro è vessato dal proprio capo. Ad avvilirlo ancora di più la notizia della morte di Hinata Tachibana, compagna di classe delle medie e l’unica ragazza che abbia mai avuto, uccisa da una brutale gang conosciuta come Tokyo Manji Gang.

Nel momento di maggiore sconforto, Takemichi si ritrova improvvisamente catapultato indietro nel tempo ai tempi della scuola dove conosce Hinata e capisce che gli è stata offerta un’opportunità per salvarla: dovrà diventare una versione migliore di sé stesso, ma fin dove sarà disposto a spingersi?