Titan Comics ha pubblicato un trailer di Blade Runner Origins, una nuova serie che funge da prequel del film originale di Blade Runner. Ambientato un decennio prima degli eventi del film e 20 anni prima della serie di fumetti Blade Runner 2029 attualmente in corso, la storia vede come protagonista un detective della polizia di Los Angeles che indaga sull’omicidio di uno scienziato della Tyrell Corporation, minacciando di svelare il segreto nascosto dalla facciata della società.

Mike Johnson (Supergirl, Star Trek), K.Perkins (Batwoman, Wonder Woman, Supergirl) e lo sceneggiatore Mellow Brown (American Gods, Calls) scrivono la serie, che include gli artwork di Fernando Dagnino (Justice League, Suicide Squad) e copertine variant di Stanley “Artgerm” Lau, Peach Momoko e Robert Hack.

Blade Runner Origins # 1 arriverà nei negozi a febbraio, un ottimo tempismo visto che Blade Runner: The Final Cut e Blade Runner 2049 sono in arrivo su HBO Max a febbraio. Potrebbe essere il momento di rivisitare il sudicio mondo cyberpunk a cui Ridley Scott ha dato vita sul grande schermo basandosi su romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?) di Philip K. Dick. Guardate il trailer in cima a questo articolo, mentre qui di seguito trovate le informazioni e alcune pagine in anteprima della grafica.

Blade Runner Origins – Informazioni e tavole in anteprima

Blade Runner Origins # 1

DEC201687

Scrittori: K. Perkins, Mike Johnson, Mellow Brown, Artwork: Fernando Dagnino, Cover Variant: Artgerm

Entra nel mondo di Blade Runner: 2009 e scopri le origini mai raccontate dei Blade Runner! Uno scienziato della Tyrell Corporation è MORTO, vittima di un apparente suicidio. Ma quando il detective Cal dell’LAPD viene chiamato per indagare, scopre documenti segreti che rivelano un nuovo tipo di replicante e una cospirazione che potrebbe cambiare il mondo .

. UNA SQUADRA CREATIVA DI ALL-STAR con il co-sceneggiatore del best seller di Titan Blade Runner 2019 , MIKE JOHNSON, più K. PERKINS (Supergirl) e MELLOW BROWN (American Gods).

Nei negozi dal 24 febbraio 2021

Prezzo: $ 3,99

Qui di seguito, vi lascio infine una galleria di immagini in anteprima di Blade Runner Origins # 1

Blade Runner Origins # 1 – Cal Concept Art

