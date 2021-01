Star Wars: Andor, la serie prequel del film Rogue One, sta prendendo forma in Inghilterra nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso.

Grazie a Bespin Bulletin possiamo dare uno sguardo al set in costruzione nella contea di Buckinghamshire; è possibile notare l’allestimento degli schermi verde per l’inserimento degli effetti speciali digitali che serviranno ad arricchire le ambientazioni della serie:

A proposito di Star Wars: Andor

Star Wars: Andor è un thriller spionistico creato da Tony Gilroy, nel quale Diego Luna riprenderà il ruolo di Cassian Andor, la spia ribelle protagonista del film Rogue One.

Affiancano Luna Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly (nel ruolo di Mon Mothma).

Si comporrà di 12 episodi, in arrivo in esclusiva streaming su Disney+ nel 2022.

Luna, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha paragonato la serie a un lungo film:

Il modo in cui stiamo girando mi ricorda il modo in cui abbiamo girato il film e la quantità di lavoro dietro questa serie tv mi ricorda il lavoro che si fa per un film. È come se stessimo facendo un film molto lungo.

L’attore ha aggiunto che è una sfida molto interessante raccontare una storia anche se già conosciamo come andrà a finire, poiché l’approccio scelto permetterà di esplorare e riflettere sul personaggio di Cassian Andor in profondità.

Star Wars: Andor e le prossime novità

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

