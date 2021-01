Hiro Mashima, il creatore di Edens Zero, Fairy Tail, Rave Master e altri manga, ha già un’idea per la sua prossima grande serie! Mashima è diventato uno dei creatori di manga preferiti dai fan nel corso degli anni grazie al modo in cui affronta i racconti fantasy, e c’è una linea di confine molto ben marcata tra ciascuna delle sue serie.

In effetti, se Hiro Mashima è noto per avere un proprio modo di fare le cose quando crea le sue opere, i fan hanno imparato ad apprezzare quanto l’autore presti attenzione ai lettori delle sue rispettive serie. Ecco perché sapere che ha già un’idea per il suo prossimo lavoro è decisamente intrigante.

Hiro Mashima parla della sua idea per un nuovo manga

In una nuova intervista con Oricon News in cui il mangaka si stava aprendo su come sta procedendo il manga di Edens Zero negli ultimi tempi (come riportato da 11thDoctr su Twitter), Hiro Mashima ha inaspettatamente rivelato di avere una “vaga idea” di cosa tratterà la sua nuova serie, che sarà probabilmente un “Royal Fantasy” ambientato in un’Europa medievale simile a quella vista in Fairy Tail.

Per coloro potenzialmente preoccupati che il fatto che Hiro Mashima stia già pensando alla sua prossima serie possa significare che la fine di Edens Zero arriverà presto, non c’è motivo reale di preoccuparsene. Da quello che abbiamo imparato dalle interviste e altro ancora, Mashima tende a parlare a briglia sciolta quando si tratta del modo in cui progredisce ciascuna delle sue avventure. Appena all’inizio di quest’anno, Mashima ha notato come Edens Zero potrebbe durare più a lungo di quanto inizialmente previsto a causa del modo in cui l’autore vuole integrare nell’opera nuove idee divertenti man mano che si presentano.

Sebbene Edens Zero stia attualmente esplorando un universo di fantascienza, include molti elementi fantasy. Sembra che a Mashima piaccia di più questo tipo di storie, quindi un ritorno a quelle tematiche dopo questa scappatella fantascientifica potrebbe non essere l’idea più strana. In ogni caso, Edens Zero e qualsiasi altra serie che verrà dopo saranno probabilmente un enorme successo, data la popolarità di Fairy Tail e altri manga creati in passato da Mashima.

