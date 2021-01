Saiyuki, l’epopea fantasy di Kazuya Minekura basata sul classico cinese Viaggio in Occidente, si arricchirà di un nuovo capitolo.

Come annunciato dal numero 3 del mensile Monthly Comic Zero-Sum, infatti, Ritsuhiro Mikami (Eto Royale) realizzerà un one-shot spin-off che verrà pubblicato il 26 Febbraio 2021 all’interno di un supplemento dedicato alla serie Reload Blast e allegato al numero 4 della rivista edita da Ichijinsha.

Su Twitter Mikami ha pubblicato il seguente teaser:

Saiyuki, arriva il nuovo anime

La saga della Minekura godrà anche di un nuovo anime, Saiyuki RELOAD – ZEROIN, che adatterà l’arco narrativo Even a Worm della serie manga Reload; le animazioni saranno realizzate dallo studio Liden Films (La Leggenda di Arslan, Hanebado, Magical Senpai).

Il cast vedrà il ritorno dei doppiatori storici degli anime: Toshihiko Seki (Genjou Sanzo), Soichiro Hoshi (Son Goku), Akira Ishida (Cho Hakkai) e Hiroaki Hirata (Sha Goujo).

La saga è stata parzialmente adattata nell’anime Saiyuki Reload Gunlock, composto da 24 episodi andati in onda nel 2004 in Giappone; in Italia è inedito.

In Italia il manga, come gli altri della serie, è stato pubblicato da Dynit:

Questa notte la luna è straordinariamente piena. Genjo Sanzo ricorda il suo incontro con Son Goku e il momento in cui gli fu svelata la vera natura di quello che appare come un ragazzo del tutto normale, tranne forse per l’insaziabile appetito che lo contraddistingue. Non ci sono dubbi che in quel corpo coesistano due Goku: Il sentimentale e il sanguinario, il bambino e il demone…

Durante uno scontro, il gruppo di Sanzo fa la conoscenza di un personaggio affascinante ed eccentrico, che indossa vesti ricercate a dispetto dell’abilità che dimostra nel combattimento. Viaggia insieme a un gigantesco compagno monco, e porta al collo un ciondolo che raffigura una stella a sei punte inscritta in un cerchio. Chi è, e che parte avrà nel destino dei nostri eroi?

