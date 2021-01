GoldenEye 007, il video completo del remake cancellato per Xbox

GoldenEye 007, basato sul film omonimo di Martin Campbell, è stato uno dei giochi più acclamati per Nintendo 64 e uno degli sparatutto in prima persona più influenti di sempre.

Nel 2008 un remake avrebbe dovuto debuttare sul servizio Xbox Live Arcade di Xbox 360, ma, nonostante il gioco fosse praticamente completo, non è mai stato pubblicato.

Si dice che Activision, che deteneva la licenza, Microsoft e Nintendo, publisher del gioco originale, avessero inizialmente trovato un accordo; tuttavia il progetto è naufragato a causa delle numerose parti in causa — attori del film originale incluse — coinvolte nel processo di approvazione del remake.

Ora è emerso in rete un video del gioco che mostra la campagna principale completa e alcuni livelli in modalità multigiocatore — uno dei tanti punti di forza del gioco originale.

Inoltre l’utente che ha caricato il video su YouTube ha dichiarato che il gioco dovrebbe uscire nel 2021.

Possiamo guardare il filmato in apertura.

GoldenEye 007 adatta, come già detto, il film di Martin Cambpell che ha visto l’esordio di Pierce Brosnan nel ruolo dell’agente segreto James Bond.

Il film è uscito nel 1995:

Quando un agente del MI6 (Sean Bean) decide di tradire il suo paese e trama di impadronirsi del mondo con una terribile arma satellitare, Bond deve mettersi sulle sue tracce e cercare di fermarlo prima a Cuba, poi a Montecarlo, in Svizzera e persino in Russia, schivando allo stesso tempo una femme fatale…e letale (Famke Janssen) che non si ferma davanti a nulla pur di mettere sotto “pressione” la nostra intrepida spia!