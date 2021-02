Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 4 febbraio 2021, direttamente dal sito Panini.

NAOMI VOL. 1: STAGIONE UNO

Autori: Brian M. Bendis, David F. Walker, Jamal Campbell

Febbraio 2021 • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Naomi (2019) #1/6

• Brian M. Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell presentano il nuovo, grande mistero targato DC! • Quando uno scontro tra Superman e Mongul finisce per coinvolgere una cittadina americana del nord-ovest, la giovane Naomi inizia scavare nel passato… • Ma cosa c’entrano gli avvistamenti di superumani nella sua zona con le sue origini e la sua adozione? • Per la ragazza ha inizio una ricerca che la porterà nel cuore dell’Universo DC e che svelerà un cosmo di idee e storie mai viste prima!

HAWKMAN VOL. 1: RISVEGLIO

Autori: Robert Venditti, Bryan Hitch

Febbraio 2021 • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Hawkman (2018) #1/6

CRISI INFINITA

Autori: Geoff Johns, Phil Jimenez, George Pérez, Ivan Reis, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Infinite Crisis (2005) #1/7

• L’Universo DC è minacciato da una serie di eventi catastrofici! • Batman, Superman e Wonder Woman divisi come mai prima d’ora. • Il ritorno di tre eroi creduti morti porterà la distruzione nel Multiverso! • Morte, distruzione e rinascita, nel crossover nato dagli echi di Crisi sulle Terre Infinite e realizzato da un team creativo straordinario!

JOKER/HARLEY: LUCIDITÀ CRIMINALE VOL. 2

Autori: Kami Garcia, Mico Suayan, David Mack, Jason Badower

Febbraio 2021 • 21,6×27,7, C., 104 pp., col., con sovraccoperta Euro 18,00

Contiene: Joker/Harley: Criminal Sanity (2019) #4/5, Joker/Harley: Criminal Sanity Secret Files (2020) #1

• Continua la rivisitazione delle origini di Harley Quinn e di Joker! • A Gotham City imperversa un nuovo killer ossessionato dalle opere d’arte… • …ma che legame c’è fra lui e il Principe Pagliaccio del Crimine? • La lettura ideale per chi ama le atmosfere di serie TV di successo come Criminal Minds e CSI: Scena del crimine!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 9

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo

4 febbraio 2021 • 16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #25/27, #29

• Continua Anno zero, la rivisitazione delle origini del Cavaliere Oscuro firmata da Scott Snyder e Greg Capullo! • Gotham City è stata gettata nell’oscurità più totale dall’Enigmista… • Circondati dal caos, per Batman e Jim Gordon è giunto il momento di imparare a collaborare! • Quali aspetti del passato del Pipistrello verranno svelati? E come andranno a influenzare le storie del presente?

LANTERNA VERDE 9

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #6

• Mentre Hal Jordan è ricoverato al policlinico galattico in seguito allo scontro con Hyperman, i Qwa-Men attaccano!

• Le Lanterne Verdi in visita all’ospedale non dovranno solamente fermare l’invasione, ma una minaccia apparentemente inarrestabile!

• La serie che ha rilanciato Lanterna Verde per una nuova era!

• Dalla coppia fan-favourite composta da Grant Morrison e Liam Sharp!