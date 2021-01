Skip Beat!, lo shojo manga di Yoshiki Nakamura, arriverà finalmente anche in Italia grazie a Magic Press Edizioni.

Il primo volume dell’edizione italiana è previsto per Primavera, come annuncia la casa editrice:

La serie shoujo più amata in Giappone arriva finalmente in Italia!

Magic Press Edizioni inaugura la primavera 2021 con Skip Beat! di Yoshiki Nakamura!

IL 2021 si colora di tinte pastello con Skip Beat!

Kyoko ha 16 anni, e come tutte le adolescenti vive un amore grande e impossibile: è innamorata del suo amico d’infanzia Sho. Quando lui si trasferisce a Tokyo per diventare un idol, lei decide di seguirlo per non separarsi da lui.

La carriera di Sho è brillante, ma il contatto con il mondo dello spettacolo lo cambia, tanto da arrivare a disprezzare l’amore della sua vecchia amica.

La reazione di Kyoko è inaspettata: invece di piangersi addosso decide di reagire e di entrare nello show business per diventare più famosa di lui!