RE:Anime ha finalmente pubblicato il suo adattamento live-action di Hunter x Hunter. Il video mostra Yoshi Sudarso (Power Rangers Dino Charge) nei panni di Hisoka e Jackie Tran nei panni di Gon mentre i due combattono nell’Arena Celeste. Se già li conoscete e siete fan degli altri video realizzati da RE:Anime, questo è della stessa ottima qualità.

Parlando della scena, il produttore Nik Shaw ha dichiarato:

“Questa scena è stata scelta perché volevamo accettare la sfida di replicare l’atmosfera e l’intricata coreografia di combattimento dall’animazione originale, rimanendo fedeli all’intenzione dell’originale.

Non c’è troppa differenza fra il nostro film e l’anime originale. Ma tradurlo in azione dal vivo e poterlo vedere nella vita reale gli conferisce una qualità speciale e unica. Ci sono alcune restrizioni con cui dobbiamo lavorare, come ad esempio il fatto che non possiamo guardare in una certa direzione a causa della nostra illuminazione. Attraverso le limitazioni, nasce una bellissima abilità artistica. Potremmo ottenere un certo riflesso dell’obiettivo o trovare un’angolazione diversa a causa del tempismo a cui l’anime non avrebbe potuto pensare, ma è in queste circostanze incontrollabili che si nascono bellissimi errori e abilità artistiche.

Yoshi e Jackie hanno davvero dato vita ai personaggi degli anime e hanno aggiunto il loro sapore che penso i fan adoreranno. Ogni singola persona del nostro team, inclusi il nostro truccatore Kao Miyamoto, il nostro produttore Vince Duque, il nostro EP Matt Kui e il team degli effetti visivi, ci hanno messo il cuore e l’anima, e penso che possiate sentirlo sullo schermo.

Il mio aspetto preferito di ogni film su cui lavoro è concentrarmi sulle emozioni. Adoro vedere Gon spaventato per la sua vita, ma alla fine prendere la decisione di affrontare il mostro che è Hisoka. Combattiamo tutti i nostri demoni o dobbiamo affrontare sfide difficili e per farlo ci vuole forza interiore. Faccio appello alle mie esperienze e questo mi dà l’intuizione di relazionarmi a ciò che Gon sta passando. Radicare la lotta nella realtà attraverso le emozioni di Gon è la chiave per l’autenticità della storia originale, e avvicinarmi a quel messaggio essenziale è la mia parte preferita”.