Essendo una serie nota per il suo straordinario impatto visivo, è plausibile che praticamente qualsiasi cosa a tema Persona abbia un aspetto piuttosto sgargiante. Per fortuna, se state cercando di trovare alcuni nuovi accessori basati sull’amata serie JRPG, molto presto potrete accaparrarvi alcuni nuovi orologi alla moda basati sui capitoli più acclamati della serie.

Da parte mia, ho avuto il piacere e l’onore di recensire Persona 5 Royal, un titolo che mi ha letteralmente travolta e che vi consiglio caldamente di giocare, se siete degli appassionati del genere. Se volete saperne di più su questo capolavoro, qui trovate la mia recensione.

Gli orologi a tema Persona 3, 4 e 5

È stata rivelata una nuova collezione di orologi di Arma Bianca (realizzata da Q&Q SmileSolar), con tre orologi ispirati a Persona 3, 4 e 5 che sicuramente ruberanno il cuore dei fan della serie.

Ciascuno dei tre orologi presenta alcuni riferimenti di design specifici ed elementi dei tre titoli di Persona, come l’Evoker di Persona 3 e la maschera di Joker di Persona 5, mentre sfoggia anche i colori distintivi di ogni titolo della serie (blu, giallo e rosso). Inoltre, gli orologi sono dotati anche di resistenza all’acqua (fino a 10 bar), cinturini resistenti all’umidità e batterie ad energia solare che durano circa tre mesi e mezzo con una carica completa.

I preordini per la collezione di orologi Persona inizieranno il 1° febbraio 2021 e dureranno fino al 24 marzo (o fino all’esaurimento delle scorte). Gli orologi saranno venduti in quantità limitate di 500 unità per ogni modello e hanno un prezzo di 7.980 yen tasse escluse (62,80 euro), quindi è probabile che vogliate preordinarli all’inizio della prossima settimana, prima che si esauriscano del tutto.

Per uno sguardo più ravvicinato, ecco alcune immagini della collezione di orologi qui sotto:

La collezione di orologi Persona di Q&Q SmileSolar sarà disponibile per i preordini a partire dal 1 febbraio a questo indirizzo.

Acquistate lo stupefacente Persona 5 Royal per PlayStation 4 QUI!