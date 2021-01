Kakegurui Twin, il manga spin-off della serie Kakegurui di Homura Kawamoto e Toru Nomura, diventerà una serie live action (drama) come vi abbiamo già riportato.

È stato ora annunciato che la trasposizione debutterà il 26 Marzo su Amazon Prime Video in Giappone e sono stati resi noti i nomi di otto nuovi membri del cast:

Hayato Sano nel ruolo di Aoi Mibuomi;

nel ruolo di Aoi Mibuomi; Erika Ikuta (Nogizaka46) nel ruolo di Sakura Miharutaki;

(Nogizaka46) nel ruolo di Sakura Miharutaki; Shiori Akita nel ruolo di Tsuzura Hanatemari;

nel ruolo di Tsuzura Hanatemari; Minori Hagiwara nel ruolo di Yukimi Togakushi;

nel ruolo di Yukimi Togakushi; Mijika Nagai nel ruolo di Sachiko Juraku;

nel ruolo di Sachiko Juraku; Mirei Sasaki (Hinatazaka46) nel ruolo di Mikura Sado;

(Hinatazaka46) nel ruolo di Mikura Sado; Riko Fukumoto nel ruolo di Kokoro Aiura;

nel ruolo di Kokoro Aiura; Atsuhiro Inukai nel ruolo di Nagi Kamishimo.

Kakegurui Twin, il drama

Nel drama di Kakegurui Twin Aoi Morikawa riprenderà il ruolo di Mary Saotome, parte che ha già interpretato nei precedenti adattamenti live action della serie principale.

Tsutomu Hanabusa, regista del film live action di Kakegurui, supervisiona la serie diretta da Shinya Nagano (che si era occupato già delle serie live action); Hanabusa scrive le sceneggiature insieme a Minato Takano, scrittore anch’egli reduce dagli adattamenti precedenti.

Kakegurui Twin, il manga

Kei Saiki ha lanciato Kakegurui Twin sulle pagine della rivista Gangan Joker di Square Enix il 19 Settembre 2015; il volume 10 è uscito il 22 Giugno 2020 nelle librerie del Giappone.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP, che finora ha pubblicato nove volumi:

L’Istituto Hyakkao senza Yumeko, un anno prima che quest’ultima cominciasse a frequentarlo. Una ragazza comune, Mary Saotome, viene ammessa, ma troverà ad aspettarla un regolamento malato e il battesimo delle bische. Il prequel di Kakegurui, la storia di un’altra “estranea”. La “follia per il gioco d’azzardo” di Mary Saotome.

Lo stesso editore ha in catalogo anche la serie principale:

Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, frequentato dai rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno e dall’abilità nel gioco d’azzardo: chi finisce indebitato si ritrova a essere l’animaletto domestico di chi vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, che si dimostrerà una vera maniaca del gioco d’azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri…

Su Netflix, invece, gli abbonati possono guardare le serie animate e le serie live action.

