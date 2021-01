Left 4 Dead 2 è uno dei giochi in cooperativa più amati di Valve sin dalla sua uscita nel 2009. Tuttavia, in Germania, il gioco non era mai uscito nella sua versione integrale, ma solo con pesanti censure. Infatti Left 4 Dead 2 era stato oggetto di limitazioni per via della violenza e del gore insito nella sparatoria e sopravvivenza agli zombie. Nella versione tedesca originale non c’erano smembramenti, sangue e gli zombie uccisi sparivano. Essi non potevano neanche essere dati al fuoco.

Una cosa molto simile era accaduta in Australia, dove finalmente nel 2014 il gioco era stato reso disponibile nella versione integrale. Questa volta è il turno della Germania che vede finalmente l’uscita di Left 4 Dead 2 così come era stato pensato nel 2009. Attualmente è disponibile un DLC del tutto gratuito che permette di aggiornare la versione in modo da rimuovere le censure. In Germania, si sa che la censura ai videogiochi e ai media in generale è piuttosto severa se comparata a quella italiana o di altre nazioni europee.

Meglio tardi che mai, ora anche i giocatori tedeschi potranno avere l’esperienza completa di questo frenetico sparatutto in cooperativa.

Left 4 Dead 2 – vedremo mai un seguito?

Gabe Newell di Valve è stato recentemente intervistato a lungo riguardo tanti aspetti dell’azienda e del futuro delle sue famosissime IP come Half Life 3, Portal 3 e anche ovviamente Left 4 Dead 3. Tra le altre cose si è anche discusso della possibilità concreta per Valve di stabilirsi in Nuova Zelanda. Newell l’ha commentata come una “possibilità verosimile” sebbene non si siano ancora fatte delle mosse concrete in tal senso.

Non è mai stato parlato di un seguito per Left 4 Dead 2, ma la speranza di molti fan è sempre accesa. Del resto Valve è nota per non aver mai fatto uscire il “terzo” capitolo di una qualsivoglia saga. Ma perché? Si tratta solo di una coincidenza?

Left 4 Dead 2 è uscito nel novembre 2009 per PC e Xbox 360. Il capitolo originale risale invece al novembre 2008, per le stesse piattaforme. Se siete assetati di nuovi giochi in questo stile, potreste essere interessati al suo “erede spirituale” di nome Back 4 Blood, sviluppato da Turtle Rock Studios.

