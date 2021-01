Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone e anche Modern Warfare sono stati recentemente fusi per quanto riguarda la progressione del livello online, del season pass e anche di alcune armi. La decisione, che originariamente doveva essere un modo di creare una certa continuità tra i vari titoli, ha invece, di recente, fatto nascere delle pesanti polemiche da parte dell’utenza.

In teoria l’idea doveva anche servire da collante per permettere a Cold War di diventare un titolo Call of Duty più canonico e tradizionale e concentrarsi sull’esperienza multiplayer degli altri titoli e creare così una sorta di “universo condiviso” del celebre franchise. La verità è che questa scelta ha dato vita a numerose problematiche, prime fra tutte la potenza di alcune armi rispetto ad altre o caratteristiche e oggetti che non possono essere ottenuti a meno di possedere tutti quanti i titoli in questione.

L’utenza non ha mancato di far sentire la sua voce e tentare di mostrare le proprie ragioni ad Activision, spiegando perché, allo stato attuale, un’idea del genere non può funzionare a meno che non venga rifinita e ripensata. Al momento lo sviluppatore non sembra aver preso alcuna misura al riguardo e la sorte dei Call of Duty e dei suoi giocatori è ancora in una specie di limbo dove c’è chi ha accesso a tutto ciò che ne concerne Warzone, Cold War e Modern Warfare e chi, invece, no.

Call of Duty – il recente Cold War e la nuova generazione

Call of Duty Black Ops Cold War era stato uno tra i primi titoli disponibili per PS5 e Xbox Series X. Nonostante sia stato reso disponibile anche per PS4, Xbox One e PC, il gioco ha comunque avuto un certo seguito sulle nuove console data anche la mancanza di esclusive di peso se non per il remake di Demon’s Souls per PS5 e pochi altri giochi.

Cold War è uscito il 13 novembre 2020 in tutto il mondo, sviluppato da Treyarch e pubblicato da Activision.

