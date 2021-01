Real, il drammatico seinen manga sportivo di Takehiko Inoue, è prossimo alla ripresa.

Come vi avevamo riportato, il capitolo 92 della serie è atteso per questo Febbraio: è stato ora precisato che verrà pubblicato sul numero 11 del settimanale Weekly Young Jump edito da Shueisha, che sarà in vendita dal 10 Febbraio 2021 nelle librerie del Giappone.

Real, aspettando il volume 15 dell’edizione Italiana

Takehiko Inoue ha iniziato la pubblicazione dei capitoli di Real nel lontano 1999 sulle pagine di Weekly Young Jump; dopo 5 anni la serializzazione dell’opera si è interrotta per riprendere soltanto il 23 Maggio 2019 con il capitolo 85 che è stato pubblicato sul numero 25 del settimanale seinen di casa Shueisha.

Il volume 14 è uscito il 19 Dicembre 2014; la pubblicazione del volume 15 è arrivata sei anni dopo il precedente, il 19 Novembre 2020, insieme al capitolo 91.

Nel 2001 ha vinto l’Excellence Prize al Japan Media Arts Festival.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga dal 2004 all’interno della collana Manga Graphic Novel; l’editore modenese ha pubblicato i primi 14 volumi dell’opera che così la presenta:

Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu sono tre ragazzi dal carattere diverso, ma le cui strade si intrecciano nella sventura e nella voglia di riscatto. Real, acclamato in patria per la profondità dei contenuti e la maestria narrativa, è l’opera più matura e riuscita di Takehiko Inoue, già autore dei best seller Slam Dunk e Vagabond.

Sempre la stessa casa editrice pubblica Vagabond e la nuova edizione di Slam Dunk.

Slam Dunk, a Settembre A proposito di, a Settembre è uscito il secondo libro di illustrazioni andato esaurito prima ancora di arrivare nei negozi; verrà ristampato per Febbraio 2021, come recentemente annunciato