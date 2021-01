Il sito ufficiale della rivista mensile Comic Zero-Sum di Ichijinshaha ha annunciato che Yuki Amemiya e Yukino Ichihara, autori di 07-Ghost, lanceranno un nuovo manga intitolato Long Goodbye My Honey nel numero di aprile della rivista, che verrà pubblicato il 26 gennaio.

Il manga sarà presente sulla copertina del numero e il primo capitolo includerà una pagina a colori di apertura.

Amemiya ha pubblicato un’anteprima del manga su Twitter, in cui descrive a grandi linee la trama: la storia è incentrata su una ragazza che trova qualcosa di importante alla “Grand Finale Station”, l’ultima tappa in cui arrivano coloro che sono morti, e un posto che esiste nello spazio tra la vita e la morte.

Il sito Web Days Neo di Kodansha, che collega aspiranti creatori di manga con editori professionisti, ha iniziato a pubblicare a novembre un avviso di reclutamento per trovare gli assistenti per i due autori per lavorare al nuovo manga.

A proposito della serie 07-Ghost

07-Ghost è un manga josei giapponese, di genere fantasy e azione. La serie ha debuttato nel 2005, La tiratura totale dei primi 14 volumi pubblicati si aggira sulle tre milioni di copie.

In Italia il manga è stato pubblicato, a partire dal mese di settembre 2011 fino al marzo 2014 dalla Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga.

Un adattamento anime è stato prodotto dallo Studio Deen e diretto da Nobuhiro Takamoto e andato in onda dal 6 aprile 2009. L’anime si è concluso il 21 settembre 2009, con un totale di 25 episodi trasmessi.

La sigla di apertura è Aka no Kakera, interpretata da Yuki Suzuki, mentre la sigla di chiusura, Hitomi no Kotae, è interpretata da Noria. Negli episodi 20 e 25 il brano Raggs no Chinkonka, interpretato da Noria, è utilizzato come colonna sonora di parte degli episodi.

Gli autori hanno poi lanciato il manga Battle Rabbits (Bato Rabbits) in Monthly Comic Zero-Sum nel settembre 2014, e lo hanno concluso nel 2016 con quattro volumi. Seven Seas Entertainment ha pubblicato il manga in inglese mentre in Italia rimane inedito.

