Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa (Holly e Benji), ha realizzato due illustrazioni che ritraggono il calciatore Diego Armando Maradona — El Pibe de Oro, scomparso il 25 Novembre 2020 a 60 anni.

Le illustrazioni promuovono la distribuzione in Giappone del film documentario Diego Maradona di Asif Kapadia, che uscirà il 5 Febbraio 2021 con il titolo Diego Maradona Futatsu no Kao — ovvero I Due Volti di Diego Maradona, a sottolineare le contraddizioni del compianto campione dentro e fuori il campo.

Le illustrazioni verranno stampate su cartoline che saranno distribuite agli spettatori nelle sale cinematografiche giapponesi.

Capitan Tsubasa e Diego Armando Maradona

Come dichiarato dallo stesso maestro Takahashi, Diego Armando Maradona ha ispirato il personaggio Juan Diaz del suo Capitan Tsubasa sia in termini di personalità sia di stile di gioco.

Il manga originale, pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia, è stato serializzato all’interno del settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha dal 31 Marzo 1981 al 26 Aprile 1988 per un totale di 37 volumetti.

Ha ispirato una popolarissima serie anime per la tv in 128 episodi, trasmessa in Giappone tra il 1983 e il 1986 e arrivata nel nostro Paese nel Luglio del 1986 con il titolo Holly e Benji, due fuoriclasse, film, OVA e manga derivati.

Nel 2018 è stato prodotto un remake in 52 episodi, trasmessi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) del nuovo Capitan Tsubasa sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play:

La storia parla di un ragazzino giapponese, Tsubasa Ozora il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Tsubasa si trasferisce quando sta per iniziare l’ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankatsu, e non, come inizialmente previsto, alla privata Shutetsu.

Anime Factory li ha pubblicati in home video.

